رئیس سابق دانشگاه صنعتی اصفهان:حکم برکناری ام را صادر کردند/ این حکم حرکتی غیر اعتدالی بود

دکتر محمداسماعیل همدانی گلشن رئیس سابق دانشگاه صنعتی اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به خبر برکناری وی از ریاست این دانشگاه گفت: من استعفا نداده ام و اعلام کرده بودم که محکم پای کار و برنامه دانشگاه هستم.

وی افزود: روز گذشته از وزارت علوم ساعت 14 یک تماس تلفنی با من برقرار شد که به مدت 30 ثانیه بود. در این تماس گفتند اگر اجازه بدهید یک جابجایی در دانشگاه داشته باشیم که من گفتم من نباید اجازه بدهم اگر از اختیارات تان است انجام بدهید.

رئیس سابق دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: سرپرست وزارت علوم هیچ جلسه ای با من نداشته است و هیچ گزارش و توضیحاتی از من نخواست که حتی با من آشنا شود چون ما هیچ گونه آشنایی قبلی نیز با هم نداشتیم.

رئیس دانشگاه سابق صنعتی اصفهان تصریح کرد: این حکم تغییر، یک حرکت غیر اعتدالی بود. آقایان در شعارها اعلام کرده بودند انتخاب روسای دانشگاهها با رای گیری در فضای دانشگاه انجام می شود اگر همین فرایند را اجرا می کردند بسیاری از روسای اصولگرای دانشگاهها که امروز رئیس دانشگاه هستند با توجه به این 4 سال تلاش و خدمتی که داشتند بیشترین رای را کسب می کردند.

وی اضافه کرد: حکم برکناری ام را صادر کردند ولی من هنوز حکم را ندیده ام.

همدانی گلشن یادآور شد: در همایش امروز روسای دانشگاهها و مراکز آموزشی دانشگاهها نیز که امروز با حضور سرپرست وزارت علوم برگزار شد شخصی که جایگزین من بوده شرکت کرده بود.