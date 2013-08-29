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۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۲۸

همزمان با هفته دولت/

دو طرح مدرسه سازی در مراغه كلنگ زني شد

دو طرح مدرسه سازی در مراغه كلنگ زني شد

مراغه - خبرگزاري مهر: همزمان با هفته دولت دو طرح ساخت مدرسه با حضور مسئولين آموزش وپرورش استان كلنگ زني شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز رضايي، مدير كل آموزش وپرورش  استان در مراسم كلنگ زني مدرسه شش كلاسه شهرك فرهنگيان گلشهر گفت: خيران مدرسه ساز همواره در احداث مدارس آموزش و پرورش استان را همراهي ميكنند و اين افتخاري براي آموزش و پرورش و خيران است.

وی افزود: مدرسه شش كلاسه شهرك فرهنگيان گلشهر با سرمايه گذاري  رحيميان خير مدرسه ساز ودبيربازنشسته اداره آموزش و پرورش مراغه احداث خواهد شد و اميدواريم مهر سال آينده شاهد افتتاح اين مدرسه در اين شهرك باشيم .

رضایی ادامه داد : در طول چندین سال گذشته آموزش و پرورش استان تمام سعی خود را برای ساخت مدارس در اقصی نقاط استان کرده و هم اکنون رد برخی روستاهای دور افتاده استان نیز شاهد افتتاح مدرسه هستیم.

اين مراسم با حضور مسئوليني هم چون رضايي مدير كل آموزش و پرورش استان،پورصادق مدير آموزش و پرورش مراغه،دواتگري نماينده مردم مراغه و عجب شير در مجلس شوراي اسلامي و جمعي از فرهنگيان ساكن شهرك نيز حضور داشتند.
دومين طرح نيز مدرسه چهار كلاسه در يكي از روستاهاي محروم اين شهرستان بود كه مورد كلنگ زني قرار گرفت.
 

کد مطلب 2125449

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