دو طرح مدرسه سازی در مراغه كلنگ زني شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز رضايي، مدير كل آموزش وپرورش استان در مراسم كلنگ زني مدرسه شش كلاسه شهرك فرهنگيان گلشهر گفت: خيران مدرسه ساز همواره در احداث مدارس آموزش و پرورش استان را همراهي ميكنند و اين افتخاري براي آموزش و پرورش و خيران است.

وی افزود: مدرسه شش كلاسه شهرك فرهنگيان گلشهر با سرمايه گذاري رحيميان خير مدرسه ساز ودبيربازنشسته اداره آموزش و پرورش مراغه احداث خواهد شد و اميدواريم مهر سال آينده شاهد افتتاح اين مدرسه در اين شهرك باشيم .

رضایی ادامه داد : در طول چندین سال گذشته آموزش و پرورش استان تمام سعی خود را برای ساخت مدارس در اقصی نقاط استان کرده و هم اکنون رد برخی روستاهای دور افتاده استان نیز شاهد افتتاح مدرسه هستیم.

اين مراسم با حضور مسئوليني هم چون رضايي مدير كل آموزش و پرورش استان،پورصادق مدير آموزش و پرورش مراغه،دواتگري نماينده مردم مراغه و عجب شير در مجلس شوراي اسلامي و جمعي از فرهنگيان ساكن شهرك نيز حضور داشتند.

دومين طرح نيز مدرسه چهار كلاسه در يكي از روستاهاي محروم اين شهرستان بود كه مورد كلنگ زني قرار گرفت.

