شناسايي قرآنهای شاخص در کردستان/مناسب سازی شرایط نگهداری قرآنها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت نزديك به يك قرن و نيم از ظهور اسلام هنوز مردم استان كردستان جامه اسلامی خود را برتن دارند و چهره اسلامی در تمام زمینه ها خود را به خوبي نمايان مي كند و تمام شاخص های شهری، بناها، هنر و پیشه مردم و عبادتگاه ها (مساجد) همگی رنگ و بوی اسلامی و دینی به خود گرفتند.

وجود جاذبه هاي بيشمار گردشگري مذهبي در استان كردستان از مساجد و مكان هاي ديني گرفته تا مقبره هاي اهل بيت باعث شده تا كردستان در اين بخش نيز يكي از استان هاي پيشرو و مطرح كشور باشد و البته در كنار اين مهم بايد به وجود قرآن هاي شاخص كه به آبرو اعتباري براي اين ديار تبديل شده اند نيز اشاره كرد.

وجود قرآن هاي شاخص و خطي در استان كردستان كه تاريخ انتشار آنها به سالهاي اوليه پيدايش دين مبين اسلام باز مي گردد از جمله ويژگي هايي است كه باعث شده است تا كردستان در حوزه گردشگري مذهبي به اعتبار و جايگاهي ويژه در سطح كشور دست يابد و سالانه هزاران نفر و گاه بيشتر راهي اين استان مي شود تا از اين ويژگي منحصر به فرد بازديد كنند.

قرآن تاريخي روستاي نگل مريوان از جمله قرآن هاي شاخص در كردستان است كه همانند آن در ديگر كشورهاي جهان يافت نمي شود و بر اساس اعلام موخان اين قرآن تاريخي در زمان خلافت حضرت عثمان خليفه سوم مسلمانان كتابت شده و از آن زمان نيز باقي مانده است.

روند شناسايي و همچنين نگهداري از قرآن هاي تاريخي در استان كردستان از جمله مسائل مهم و حياتي است كه به ويژه طي چند سال اخير بارها از سوي مديران و مسئولان مطرح شده و اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان نيز برنامه هاي ويژه اي را در اين بخش آغاز و تاكنون در يكي دو مورد نيز اجرايي كرده است.

کارشناس باستان شناسی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه 9 قرآن شاخص، قدیمی و ارزشمند در این استان وجود دارد، اظهار داشت: ثبت ملی قرآن های تاریخی موجود در استان وظیفه و کاری است که باید دنبال شود تا علاوه بر نمایش و معرفی این کتب ارزشمند شرایط حفظ امنیت و حراست از آنها نیز ارتقا یابد.

محمدعبدالله پور اظهار داشت: قرآن تاریخی نگل یا نوگل یکی از نفیس ترین و در عین حال قدیمی ترین قرآن های کتابت شده در قرون اولیه اسلام است که اکنون در استان کردستان و در روستايي با همان نام نوگل توسط اهالی محل و اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان حفاظت و نگهداری می شود.

وی بیان کرد: جنس جلد این کتاب چرم و اوراق این قرآن نیز کاغذ است که آیات قرآنی آن همراه با تزئینات نقوش گیاهی و هندسی طراحی شده است. ابعاد و اندازه کتاب با طول 38 و عرض 34 و قطر 14 سانتیمتر و نوع مالکیت آن وقفی است.

کارشناس باستان شناسی اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان اظهار داشت: وضعیت سلامت این کتاب نیازمند مرمت است و برای حفاظت فعلا در داخل ویترین نگهداری می شود و یکی از پربازدیدترین جاذبه های قرآنی مذهبی در کردستان است که سالانه افراد زیادی برای بازدید از این قرآن به شهر نوگل می روند.

عبدالله پور ادامه داد: یکی دیگر از قرآن های شاخص در استان واقع در روستای شوی در بانه با قدمت کتابت در دوره ندیه (سال 1199 هجری قمری) جلد چرمی و نوشته شده بر کاغذ بدون تزئینات با طول 32 و عرض 23.8 سانتیمتر و وضعیت مناسب نگهداری است که کار مرمت این قرآن به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه قران روستای کانی مشکان مربوط به 700 سال قبل است، عنوان کرد: يكي ديگر از قرآن هاي نفیس کردستان، قرآن روستای کانی مشکلان با جلد چرم و اوراق کاغذی است که در ابعاد 39.3 در 28.8 سانتیمتر نوشته شده است و علاوه بر اینکه نیاز به مرمت دارد دارای وضعیت مناسب نگهداری و ویترین استاندارد است و در حال حاضر نیز مالکیت ان وقفی است.

کارشناس باستان شناسی اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان افزود: قرآن مولان آباد با ابعاد 43.7 در 34 سانتیمتر در روستای با همین نام و به صورت وقفی در ویترین و وضعیت مناسب نگهداری می شود که البته اين قرآن تاريخي نيز باید مرمت شود.

عبدالله پور قرآن سلین واقع در منطقه اورامان با کتابت احتمالی در دوره تیموریان را دیگر قرآن ارزشمند استان کردستان دانست و گفت: جنس جلد این کتاب نیز چرمی با 42.2 و عرض 31.5 به صورت وقفی نگهداری می شود.

وی ادامه داد: قرآن واقع در روستای نجنه علیا دارای جلد چرم و اوراق کاغذی است و برای تزئین آن از رنگ قرمز برای سر سوره ها استفاده شده است و کتابت آن مربوط به سال 978 هجری قمری دوره صفویه است و به تازگی مرمت شده است.

عبدالله پور قرآن هفتاش در روستای با همین نام در شهرستان بانه همراه با جلد چرمی و اوراق کاغذی را دیگر قرآن شاخص استان دانست و گفت: تزئینات این قرآن که مربوط به سال هزار و 107 هجری قمری است همراه با جدول کشی ساده در صفحات آغازین است و طول آن 30 و عرض 21 سانتیمتر است مرمت ان به تازگی تمام شده و علاوه بر وضعیت مناسب نگهداری دارای ویترین هم هست.

کارشناس باستان شناسی اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان ایجاد فضای مناسب نگهداری برای این قرآن های ارزشمند به جای مانده از دوره های تاریخی مهم را ارزشمند دانست و گفت: قرآن نفیس دیگری در روستای چرمیله بانه وجود دارد که گزارش، پرونده بررسی تاریخی و عکس این قرآن فعلا در دسترس نیست و در روستای بیساران نیز قرآن دیگری وجود دارد که کتابت ان به مربوط به دوره های تاریخی است.

وی حفاظت، افزایش امنیت و ایجاد فضای مناسب با دمای مناسب برای نگهداری از این قرآن ها را لازم دانست و یادآور شد: ثبت ملی این قرآن ها در دستور کار اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان است که با اتمام ثبت ملی انها شرایط نگهداری نیز بهتر می شود و بهتر می توان آنها را در معرض دید قرار داد که موجب آسیب دیدن آنها نشود.

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گزارش؛ رويا عبدي