تحولات بزرگي در اداره كل تبليغات اسلامي زنجان صورت گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علي دشتكي در مراسم گراميداشت روز كارمند افزود : آنچه كه امروز دستگاهها و سيستم ها را به حركت و پويايي وا مي دارد منابع انساني است و منابع انساني زبده و با انگيزه مي تواند تغيير و تحولات عظيمي را در سطح جامعه بوجود آورد.

وي بااشاره به اينكه سيستم دنيا هم اكنون در حال تحول است ادامه داد: دنياي امروز با سرعتي شتابنده درحال تغيير و تحول است و ما بايد خود را با اين تغيير و تحولات هماهنگ كنيم.

مديركل تبليغات اسلامي استان بااشاره به اينكه طبيعت در حال تحول است افزود: تحول اساسي بايد در زندگي انسان صورت گيرد و انسان بايد تحولات مثبت خود را به درجات بالاي انساني برساند و در غير اين صورت انسان گرفتار زندگي روزمره مي شود.

حجت الاسلام دشتكي تصريح كرد: در آيات و روايات اسلامي بر تغيير و تحولات بشري تاكيد فراوان شده است و تحول بايد هميشه مورد توجه برنامه ريزان باشد.

مدير كل تبليغات اسلامي استان زنجان افزود: يكي از اصول اساسي تحول آن است كه تحول بايد فرهنگي و فكري باشد و تا در انديشه انسان تحول صورت نگيرد شاهد هيچگونه تحول در اطراف خود نخواهيم بود.

وي تاكيد كرد: آثار تحول از فكر و انديشه آغاز مي شود و در هر دستگاهي اگر بخواهيم تحول ايجاد شود بايد در وهله اول تحول فكري در خودمان شكل بگيرد.

مديركل تبليغات اسلامي استان زنجان با بيان اينكه برنامه ريزي بايد به فكر تبديل شود افزود: در سيستم برنامه ريزي ما باوري بوجود آمده و برنامه ريزي بايد به فكر تبديل شود تا كارها به درستي پيش رود.

حجت الاسلام دشتکی هدف گذاري رااز ديگر عواملي خواند كه مي تواند در رسيدن به تحول ياري رساند و گفت : بايد راهبردهاي رسيدن به هدف كاملا بررسي شود و با جديت به دنبال تغيير و تحولات عظيم در سيستم ها و دستگاهها برآمد.

مدير كل تبليغات اسلامي زنجان با اشاره به اينكه تمام تحولات در ادارات با همت كاركنان آن دستگاه به وقوع مي پيوندد گفت: با داشتن نيروي با انگيزه مي توان به تحولات گسترده دست يافت .

حجت الاسلام دشتكي ادامه داد : آنچه موجب روشمند عمل كردن مدير مي شود كارمند است و كارمندان با مشاركت با انگيزه بالا و تكليف مدارانه مي توانند به تحولات ياري رسانند .

مدير كل تبليغات اسلامي استان تاكيد كرد: مديران با مديريت مشاركتي مي توانند به تغيير و تحولات ياري رسانند و لازمه اين امر همكاري و مشاركت كاركنان در تمام كارهاست.

وي افزود: مجموعه اداره كل تبليغات اسلامي استان زنجان امروز با انجام كارهاي بزرگ فرهنگي توانسته خدمات گسترده اي را به مردم انجام دهد و با الگو قراردادن شهيد رجايي و با هنر به قله هاي موفقي دست يافته است.

حجت الاسلام دشتكي افزود: اداره كل تبليغات اسلامي استان زنجان همه ساله با اتخاذ سياستهاي چندگانه تلاش مي كند به رسالت خود به بهترين شكل ممكن عمل كند.

وی ادامه داد: اين اداره كل امسال با سياستهاي ۱۰ گانه خود تلاش مي كند برنامه هاي تحول اداري را به حوزه فرهنگي بسط دهد.