مسئولین در اجرای برنامه ها به سلائق جوانان دقت کنند

حجت الاسلام محمد طه مهری، در گفتگو با خبرنگار مهر دررابطه باراه های پیشگیری ازبزه کاری در جامعه ،گفت: نقش اعتقادات مذهبی در کاهش بزه کاری در جامعه ازعوامل اصلی در جوامعه دینی است .

وی افزود: زمان های خاص و مناسبت هاي مذهبي تأثير شگرفي درنحوه برخوردهاي اجتماعي افراد دارد وحتي كساني كه غير مذهبي به شمارمي آيند درزمان هاي مشخصي چون ماه رمضان ومحرم از رفتار متعادل تري نسبت به ماه هاي ديگربرخوردار بوده اند.

حجت الاسلام مهری هفته رضوی را فرصتی برای آشنایی جوانان با سیره وروش ائمه اطهاروامام رضا (ع) وتقویت باورهای دینی با توجه به برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و هنری در هفته ذکر کرد و گفت: مسئولین باید در اجرای برنامه های مختلف فرهنگی ، هنری و اجتماعی به ئویژه برنامه هایی که برای جوانان اجرا می شود با دقت و کار کارشناسی شده انجام دهند.

مهری جونان را سرمایه های مملکت دانست و گفت: جوانان در سنین مختلف دارای ذائقه های متفاوت هستند و مسئولین باید در اجرای برنامه ها به سلائق افراد دقت داشته وبرنامه ها را کارشناسی ارائه دهند زیرا عقیده ها و سلیقه ها با متفاوت است .

وی در پایان هفته رضوی عنوان کرد: فرصتی برای افزایش فعالیت های فرهنگی درجامعه است.

