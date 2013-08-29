توقيف وانت نيسان با تخلف 50 میلیون و 550 هزار ريالي در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان گيلان گفت: ماموران پليس راهور شهر رشت يك دستگاه وانت نيسان را به دليل عدم رعايت مقررات حمل بار متوقف کردند.

سرهنگ سيد تقي اميني افزود: ماموران پليس در بررسي هاي به عمل آمده از سوابق خودرو متوقف شده متوجه شدند كه اين خودرو طي يك سال 80 فقره تخلف داشته كه غالب آن عدم رعايت مقررات حمل بار و صحبت با تلفن همراه بوده و مبلغ 50 میلیون و 550 هزار ریال نيز جريمه پرداخت نشده دارد.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان گيلان در پايان با اشاره به اينكه اين خودرو به پاركينگ منتقل شد، بيان داشت: راننده این خودرو نيز برابر بند 8 قانون رسيدگي به علت تخلفات رانندگي جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شده است.

دست بند پليس فتا در دستان سارق حجم دانلود اينترنت در رشت

رئيس پليس فتاي فرماندهي انتظامي استان گيلان از شناسايي و دستگيري سارق حجم دانلود اينترنت در رشت خبر داد.

سرهنگ ايرج محمدخانيگفت: با ارجاع يك فقره پرونده از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان رشت به دادخواهي فردي با هويت معلوم مبني بر اينكه از حجم دانلود اينترنت وي، به صورت غير مجاز بهره برداري مي گردد، موضوع در دستوركار اين پليس قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با تحقيقات از شاكي و پي جويي هاي فني و پليسي انجام گرفته مشخص شد سارق كه جواني 22ساله و دانشجو است با هك كردن مودم، وقت و بي وقت از حجم دانلود اينترنت شاكي به صورت رايگان براي وب گردي و دانلود اطلاعات، سوء استفاده كرده به تصور اينكه هويت وي در فضاي مجازي مخفي مانده و قابل شناسايي نخواهد بود، عمل مجرمانه خود را بدين ترتيب ادامه داده است.

محمدخاني اظهار داشت: با توجه به ادله ديجيتال كشف شده در بازرسي از منزل متهم، وي به بزه انتسابي اعتراف و با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان رشت معرفي و از آن طريق نيز يكصد و پنجاه ميليون ريال قرار وثيقه براي وي صادر شد.

وي از كاربران اينترنتي خواست به امنيت پسورد سرويس هاي اينترنتي كه از مراكز ISP دريافت مي كنند حساس بوده، به صورت دوره اي نسبت به تغيير و تعويض پسورد اينگونه سرويس ها اقدام كرده و پسوردي با حداقل 8 كاركتر و تركيبي از حروف بزرگ و كوچك، اعداد، علائم و كليدهاي تلفيقي ايجاد کنند.

رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات استان گيلان در پايان به مديران مراكز ISP توصيه كرد: در واگذاري سرويس اينترنت بي سيم به مشتريان علاوه بر يوزرنيم و پسورد اوليه، پسورد ثانويه اي را به منظور جلوگيري از نفوذ و استفاده غيرمجاز افراد از حجم دانلود مشتريان خود تعبيه کنند.

دستگيري سارق سيم برق با 8 فقره سرقت در شهرستان سياهکل

فرمانده انتظامي شهرستان سياهكل استان گيلان از دستگيري سارق سيم برق و كشف 8 فقره سرقت از وي در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ پاسدار رمضانعلي پور قاسم گفت: اكيپ هاي عملياتي كلانتري مركزي اين شهرستان در گشت هاي پليسي خود به فردي در حين حمل يك كيسه مشكوك شده و در بازرسي از اين كيسه سيم برق سرقتي كشف كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان سياهكل هويت اين متهم دستگير شده را بهنام 34 ساله اعلام نموده و افزود: متهم در تحقيقات ماموران كلانتري به 3 فقره سرقت اعتراف و به منظور تحقيقات تكميلي به پليس آگاهي معرفي شد.

سرهنگ پور قاسم با اشاره به اينكه سارق دستگير شده در تحقيقات تكميلي پليس آگاهي به 5 فقره سرقت سيم برق ديگر اعتراف كرد، اظهار داشت: اين متهم با تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شد.

فرمانده انتظامي شهرستان سياهكل در پايان از همکاري و تعامل مردم با پليس در ارتقا امنيت اين شهرستان تقدير و تشكر كرد و افزود: ارتقا امنيت و آرامش بدون كمك و همياري مردم امكانپذير نبوده و اين تعامل در ايجاد احساس ناامني براي مجرمان بسيار تاثيرگذار است.

كشف493 قلم اشياء عتيقه هزاره چهارم قبل از ميلاد در شهرستان رودسر

فرمانده انتظامي شهرستان رودسر استان گيلان از كشف 493 قلم اشياء عتيقه هزاره چهارم قبل از ميلاد در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ پاسدار مهدي تركي فرمانده انتظامي شهرستان رودسر استان گيلان گفت: اكيپ هاي عملياتي ايست بازرسي چابكسر اين شهرستان روز گذشته در حين كنترل خودروهاي عبوري به راننده يك دستگاه خودروي سواري سمند با دوسرنشين مشكوك شده و دستور توقف اين خودرو را صادر كردند.

سرهنگ پاسدار مهدي تركي افزود: ماموران انتظامي در بازرسي از اين خودرو 493 قلم اشياء عتيقه تاريخي كشف و ضبط كرده و هرسه سرنشين اين خودرو را دستگير كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان رودسر با بيان اينكه متهمان دستگير شده در تحقيقات كارآگاهان آگاهي به كشف اين اشياء از ارتفاعات شهرستان فومن اعتراف كردند، بيان داشت: اين متهمان بعد از انتقال اين اشياء به مازندران قصد فروش آن را داشتند كه به علت به توافق نرسيدن قيمت از خواسته خود منصرف شده و در حين بازگشت دستگير شده اند.

وي با بيان اينكه متهمان ساكن شهرستان فومن و رشت بوده و در امرخريد و فروش و حفاري اشياء عتيقه فعاليت داشتند، تصريح كرد: كارشناسان ميراث فرهنگي قدمت اين اشياء را در حال حاضر مربوط به هزاره چهارم قبل از ميلادتشخيص داده اند.

فرمانده انتظامي شهرستان رودسر در پايان با اشاره به اينكه اشياء كشف شده اكثرا از جنس طلا، نقره و مفرق بوده بيان داشت: متهمان دستگير شده با تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي و روانه زندان شدند.

کشف 20 کیلوگرم تریاک در شهرستان رودبار

فرمانده انتظامي شهرستان رودبار استان گيلان از كشف 20 کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ سيدرسول صمدی فرمانده انتظامي شهرستان رودبار استان گيلان گفت: اكيپ هاي عملياتي ايستگاه بازرسي پارک ساحلی شهر منجیل در حین کنترل خودروهای عبوری به راننده یک دستگاه خودروی پژو پارس با دو سرنشين مشكوك شده و دستور توقف اين خودرو را صادر كردند.

سرهنگ سيد رسول صمدی افزود: اكيپ هاي عملياتي پليس در بازرسي از اين خودرو 20 کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک كشف كرده و راننده اين خودور و دو سرنشین 46 ساله و 22 ساله اهل و ساکن کرمانشاه اين خودرو را دستگير كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان رودبار در پايان با بيان اينكه متهمان با تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شدند،از مردم اين شهرستان خواست، در صورت مشاهده موارد مشكوك مراتب را به مركز فوريت هاي پليسي 110 اطلاع دهند.

اصلاح رفتار اولويت اول پليس است

فرمانده انتظامي استان گيلان اصلاح رفتار را اولويت اول پليس براي ارائه خدمات و تامين امنيت در جامعه اعلام كرد.

سردار ابراهيم قائد رحمتي گفت: با توانمندسازي مديريت در نيروي انتظامي درصدديم خدمات بهتري را در استان عرضه کنیم.

سردار ابراهيم قائد رحمتي با بيان اينكه اعمال قانوني كه توام با تكريم نباشد بازدهي لازم را در جامعه ندارد، افزود: با برگزاري كلاس هاي آموزشي و نظارتهاي مستمر تكريم ارباب رجوع را در پليس، ارتقا خواهيم داد.

وي با اعلام اينكه ممكن است در برخي از موارد، اعمال قانون با نگراني يا اضطراب شخص متخلف همراه باشد، تصريح كرد: با توجه به مشغله كار پليس، آرام سازي فرد مختلف نيز در دستوركار نيروي انتظامي مي باشد و به پليس نيز اعلام كرده ايم در موقع اجرا قانون نتيجه تخلف را با زبان شيرين و گويا و توام با ادب و آرامش به فرد متخلف تفهيم کند.

قائد رحمتي اعمال قانون را موجب ارتقاء سلامت، آرامش و امنيت در جامعه خواند و گفت: چون اعمال قانون موجب سلامت و آرامش است اين موضوع بايد به خوبي به فرد متخلف تفهيم تا در جامعه نهادينه شود.

رئيس پليس گيلان ضعف عدم اجراي دقيق قانون را از عدم به موقع اعمال و تفهيم قانون و همچنين از عدم مستعدسازي اجراي قانون در جامعه دانسته و بيان داشت: بايد با مشاركت اين امر مهم و ضروري با دقت و كمترين عوارض در جامعه به مرحله اجرا درآيد.

قائد رحمتي آموزش و فرهنگ سازي را در راس امور و اجراي صحيح قانون در جامعه اعلام نمود و خاطرنشان كرد: پليس تعالي رفتار را جزء آموزش هاي روزانه خود قرار داده است .

ابراهيم قائد رحمتي اصلاح رفتار را اولويت اول پليس براي ارائه خدمات و تامين امنيت در جامعه اعلام كرد.

شناسايي و دستگيري سارق اطلاعات شخصي در رشت

رئيس پليس فتاي فرماندهي انتظامي استان گيلان از شناسايي و دستگيري سارق اطلاعات شخصي در رشت خبر داد

سرهنگ ايرج محمدخاني رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان گيلان گفت: در پي ارجاع يك فقره پرونده از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان رشت به دادخواهي فردي با هويت معلوم مبني بر اينكه محتويات شخصي هارد اكسترنال وي به سرقت رفته و سپس منتشر شده، موضوع به صورت ويژه در دستوركار اين پليس قرار گرفت

رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات گيلان افزود: با تحقيقات از شاكي و پي جويي هاي فني و پليسي انجام شده، مشخص شد سارق كه در يك مجتمع آموزشي همكلاسي شاكي بوده، پس از درخواست فايل آموزشي يكي از جلسات، شاكي هارداكسترنال حاوي اطلاعات شخصي اش را در اختيار متهم گذاشته و متهم نيز از اعتماد همكلاسي اش سوء استفاده كرده و سپس اين اطلاعات را منتشر كرده است.

وی اظهار داشت: با توجه به شواهد و قرائن فني موجود، متهم به بزه انتسابي خود اعتراف و با تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان رشت معرفي شد.

رئيس پليس فتاي فرماندهي انتظامي استان گيلان در پايان از شهروندان خواست، اگر هارد اكسترنال آنها حاوي اطلاعات شخصي و خانوادگي است حتماً با بهره جستن از نرم افزارهاي معتبر نسبت به رمز نگاري محتويات مهم و طبقه بندي شده خود اقدام نموده و در حفظ و نگهداري اين قبيل تجهيزات كه بدليل ويژگيهاي منحصر به فرد به شدت مورد توجه بزهكاران اينترنتي است، نهايت دقت و تلاش را داشته باشند.

كشف بيش از 29 كيلوگرم ترياك در شهرستان تالش

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي استان گيلان از دستگيري اعضاي يك باند قاچاق مواد مخدر در شهرستان تالش و كشف بيش از 29 كيلوگرم ترياك در اين شهر خبر داد.

سرهنگ فلاح کریمی رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي استان گيلان در مصاحبه با خبرنگار پايگاه خبري پليس درتشريح جزئيات اين خبر گفت: در پي دريافت گزارش هايي مبني بر فعاليت يك باند تهيه و توزيع مواد مخدر در سطح شهرستان تالش، پيگيري ويژه موضوع در دستوركار ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان گيلان افزود: ماموران با انجام اقدامات پليسي اعضاي اين باند را شناسايي و به چگونگي حمل يك محموله مواد مخدر از اصفهان به مقصد تالش پي برده و قاچاقچيان مواد مخدر را كه با یک دستگاه خودروی سنگين در پوشش بار ميوه وارد اين شهر شده بودند، را دستگير كردند.

سرهنگ فلاح کریمی اظهار داشت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر در بازرسي از اين خودرو 29 كيلو و200 گرم ماده مخدر ترياك كه به طرز ماهرانه اي جاسازي و بسته بندي شده بود كشف و ضبط كرده ودو متهم اين پرونده را دستگير كردند.

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر در پايان از تشديد برخورد پليس با قاچاقچيان مواد مخدر در استان خبر داد و افزود : افزايش كشفيات مواد مخدر در سال جاري نشان از عزم راسخ پليس در برخورد با اين بلاي خانمانسوز دارد.