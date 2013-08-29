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۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۱۴

تداوم هراس در فلسطین اشغالی/66 درصد از صهیونیستها نگران نابودی این رژیم هستند

تداوم هراس در فلسطین اشغالی/66 درصد از صهیونیستها نگران نابودی این رژیم هستند

احتمال حملات انتقام جویانه سوریه ضد رژیم صهیونیستی در صورت حمله نظامی غرب علیه سوریه موجی از نگرانی را در میان صهیونیست ها ایجاد کرده است و مسئولان این رژیم محدودیت هایی را برای پرواز هواپیماها بر فراز شمال فلسطین اشغالی اعمال کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد: بر اساس یک پژوهش آکادمیک 66 درصد از صهیونیستهای ساکن کریات شمونه نگران نابودی رژیم اسرائیل هستند.

از سوی دیگر منابع رسانه ای از اعمال محدودیتهای خاص رژیم اسرائیل بر فراز مناطق شمالی فلسطین اشغالی  و ممانعت از فرود هواپیماهای خصوصی در فرودگاه حیفا خبر دادند.

شایان ذکر است که در آستانه حمله احتمالی غرب به سوریه موجی از نگرانی در میان صهیونیستها به سبب حملات انتقام جویانه دمشق ضد رژیم صهیونیستی وجود دارد و آنها برای گرفتن ماسک ضد گاز شیمیایی از یکدیگر پیشه می گیرند و صف های طولانی در برابر مراکز توزیع ماسک ضد گاز شیمیایی تشکیل شده است.همزمان با آن مسئولان رژیم سامانه های جدید پاتریوت و گنبد آهنی برای مقابله با موشکهای اسکاد سوریه نصب کرده اند.

کد مطلب 2125514

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