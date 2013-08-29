کاهش سن اعتیاد در نهاوند تهدیدی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر سیف ظهر پنچ شنبه در کمیته پیشگیری از مواد مخدر شهرستان نهاوند در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد نهاوند، عنوان كرد: در حالیکه آمار و تحقیقات نشان می دهد میانگین سن اعتیاد به مواد مخدر سنین 18 تا 27 سال است اما در شهرستان نهاوند جوانان 15 تا 22 سال در معرض جدی اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند.

سیف گفت: اعتیاد به مواد مخدر به عنوان جدی ترین مسأله اجتماعی ایران، وجوه مختلف جامعه شناسی، روان شناسی، حقوقی، سیاسی و … دارد و در حال حاضر اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان یکی از مسائل پیچیده اجتماعی است که زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب ها و انحرافات اجتماعی می باشد.

وی افزود: شروع مشکل مبهم این آفت از خانواده شروع می شود و اگر نوجوان و جوان توجه و احترام لازم را از خانواده که دنیای اول آنها می باشد، دریافت نکند آن را در دنیای دوم خود که دوستان و همسالان او هستند طلب می کند.

رئیس دانشگاه آزاد نهاوند عنوان کرد: باتوجه به تمایل نوجوانان و جوانان به مصرف روانگردان‌ها و مواد مخدر اطلاع‌رسانی و هشداردهی درمورد آثار سوء این مواد باید از سطح مدارس آغاز شود که یکی از بهترین راهکارها به این صورت است که مدیران مدارس با هماهنگی مسئولان ذیربط، امکان بازدید نوجوانان و جوانان از مراکز نگهداری معتادان را فراهم آورند تا به صورت عینی با خانمان‌سوزی اعتیاد آشنا شوند.

یاسر سیف با اشاره به تغییر مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی اظهار داشت: در مورد اینکه بعضی از افراد مبتلا به سوء مصرف مواد صنعتی برای لاغر شدن و بیدار ماندن در شب امتحان به این مواد گرایش پیدا کرده‌اند، که یکی از علت‌های استفاده از ماده صنعتی شیشه به ویژه توسط زنان و دختران مصرف به عنوان یک ماده لاغرکننده است، زیرا این ماده موجب کاهش اشتها و لاغری می‌شود.

سیف بیان داشت: گرایش دختران و پسران به مواد صنعتی بیشتر از مواد مخدر سنتی است و در حال حاضر گرایش افراد بیشتر به مواد مخدر صنعتی است، زیرا این مواد در مراحل اولیه بر ظاهر فرد تاثیری ندارد.

وی برگزاری چهار دوره کارگاه مشترک اعتیاد و ایدز با حضور دانشجویان و با همکاری هلال احمر و مرکز بهداشت نهاوند را در پنج ماه گذشته و ایجاد کلاس های آموزشی آشنایی دانشجویان و دانش آموزان با داروهای توهم زا و نیروزا را از مهمترین کارهای کمیته پیشگیری از مواد مخدر نهاوند عنوان کرد.

رئیس دانشگاه آزاد شهرستان نهاوند افزود: شناسایی دانشجویان در معرض خطر اعتیاد و گفتگو ارائه مشاوره به آنان جهت رفع مشکل و جلو گیری از اعتیاد آنها از دیگر اقدامات کمیته پیشگیری از مواد مخدر شهرستان نهاوند در پنج ماه گذشته است.

یاسر سیف در پايان گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی برای جلوگیری از ورود مواد مخدر صنعتی به بازار و انهدام باندهای قاچاق، همچنین صدور احکام قاطع از سوی مقامات قضایی و تلاش رسانه‌های جمعی برای آگاهی‌بخشی به جامعه به نظر می‌رسد در این میان تنها خانواده‌ها هستند که باید با وسواس بیشتری رفت‌و‌آمدهای فرزندان خود را زیر نظر داشته باشند و با توجه بیشتر به آنها از به‌بی راهه رفتن نسل جوان خودداری کنند.