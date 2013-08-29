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۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۲۷

با تغییر سال پایه/

نرخ تورم خراسان جنوبی با نرخ کشوری یکسان شد

نرخ تورم خراسان جنوبی با نرخ کشوری یکسان شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار خراسان جنوبی گفت: نرخ تورم استان با تغییر سال پایه محاسبه با نرخ کشوری یکسان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی پیش از ظهر پنجشنبه در کارگروه اقتصادی استان، با بیان اینکه تاپایان سال 91 میزان تورم استان تقریبا چهار واحد  با میانگین کشوری متفاوت بوده است، اظهارداشت: با تغییر سال پایه در چهار ماهه امسال نرخ تورم استان با کشور یکسان شده است.

وی اضافه کرد: سال گذشته نرخ تورم با احتساب سال 81 به عنوان سال پایه محاسبه شده که امسال سال پایه 90 تعیین شده است.

امینی بر تسریع در اجرای طرح مجتمع گلخانه ای شهرستان بیرجند تاکید کرد و افزود: با توجه به تامین زیرساخت های مورد نیاز سازمان مهندسی کشاورزی، تا سه ماه آینده فرصت دارد تصمیم گیری کرده و کار ساخت مجتمع را در شهرستان بیرجند را آغاز کند.

وی با اشاره به اینکه این مجتمع در سایر شهرستانها راه اندازی شده و در شهرستان بیرجند نیز ضروری است، افزود: سازمان نظام مهندسی متولی تهیه طرح توجیهی و راه اندازی این مجتمع است.

وی تاکید کرد: در صورت عدم پیگیری از سوی این سازمان ، مصوبه این کارگروه لغو خواهد شد.

معاون حفاظت آب منطقه ای خراسان جنوبی هم در این کارگروه اظهارداشت: هم اکنون 92 درصد آب استان در بخش کشاوزی، دو درصد صنعت و شش درصد در بخش شرب استفاده می شود.

محمدعلی نعمت نژاد عنوان کرد: در اسناد کلان دولتی هم لحاظ شده مصرف آب کشاورزی از 92 به 87 درصد کاهش  یابد.

کد مطلب 2125522

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