۱۲ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۳۸

عضو كميسيون بهداشت مجلس در گفتگو با "مهر" :

نياز بيمارستان ها به پرستار ، علت عدم به كارگيري آنها در طرح پزشك خانواده است

با توجه به اعتراضات سازمان نظام پرستاري كشور در خصوص عدم استفاده از پرستاران در طرح ملي پزشك خانواده در كشور و با توجه به كمبود ماما در برخي از شهرستان ها و عدم امكان اعزام آنها به روستاها براي شركت در اجراي اين طرح، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقد است كه جاي پرستاران در طرح پزشك خانواده نيست بلكه جاي آنها در بيمارستان ها و بخش هاي مهم بيمارستان يعني بخش هاي مراقب هاي ويژه نظير I.C.U است.

دكتر جهانبخش اميني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود:علت عدم به كارگيري پرستاران در طرح پزشك خانواده اين است كه چون بخشنامه اين طرح براي روستائيان در نظر گرفته شده است ، امكان بهره گيري از پرستاران وجود نداشت چرا كه مكان فعاليت پرستاران در بيمارستان ها است.

وي اظهار داشت: بر اساس اين بخشنامه تعدادي بهيار براي انجام تزريقات، پانسمان، تكنسين آزمايشگاه، داروخانه، دندانپزشك و همراهي  با ماماها در نظر گرفته شده است ،  بنابراين با به كارگيري پزشكان در روستاها و مشخص شدن جايگاه ماماها و بهورزان در اين طرح  پرستاران در اين طرح به كارگرفته نشده اند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان افزود: علت عدم استفاده از اين پرسنل در طرح پزشك خانواده اين است كه وظايف مربوط به پرستاران بسيار زياد است به گونه اي كه آنها با وظايف سنگيني نظير مراقبت از بيماران بستري در تخت هاي "آي. سي. يو" و "سي. سي. يو" روبرو هستند همچنين نياز به وجود اين پرسنل در اين بخش ها  بيشتر مشاهده مي شود بنابراين فعاليت آنها در روستاها به واسطه طرح پزشك خانواده نمودي ندارد و نمي تواند منجر به انجام فعاليت واقعي آنها شود.

دكتر اميني تصريح كرد: وجود ماماها به همراه بهياران در طرح پزشك خانواده عدم نياز نيز پرستاران را توجيه مي كند.

کد مطلب 212553

