وضعیت بهداشتی و درمانی قرچک بهبود می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ریاحی که صبح پنجشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دولت و افتتاح پروژه های عمرانی، خدماتی و رفاعی این شهرستان سخن می گفت، به سیر سعودی پیشرفت همه جانبه این منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: تمام خدماتی که در دولت های مختلف در مناطق به خصوص شهرهای محروم انجام می شود را مرهون جانفشانی های شهدا و خاصه شهیدان رجایی و باهنر است که درس خدمتگزاری شایسته به مردم انقلابی ایران را به همگان آموختند و نامی ماندگار را از خود برجای گذاشتند که همواره بر تارک جمهوری اسلامی ایران می درخشد.

وی با قدردانی از حضور معاون برنامه ریزی استانداری تهران و تلاش بی وقفه وی افزود: مجموعه استانداری همیشه و همه جا با این منطقه همراه بودند و از هیچ تلاشی برای ارتقای سطح این شهرستان تازه تاسیس دریغ نکردند.

فرماندار شهرستان قرچک با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در این شهرستان در جهت رفاه حال مردم انجام شده و استانداری نیز دستورات خوبی در این راستا صادر کرده، گفت: در این شهرستان به مناسبت هفته دولت پروژه هایی افتتاح و به بهره برداری رسیدند و همچنین چند پروژه مهم دیگر در ماههای آتی افتتاح خواهند شد.

وی افزود: تمام توان خود را برای توسعه شهرستان از طریق سیستم حمل و نقل گذاشته ایم که در این باره احداث کارگاه مترو و جانمایی ایستگاههای آن در حال انجام است. یک ایستگاه در منطقه طلائیه در نظر گرفته شده و یک استگاه نیز در طرح توسعه برای باقرآباد پیش بینی شده است و اگر روند کار طبق برنامه پیش برود 18 ماه دیگر شاهد افتتاح مترو خواهیم بود.

ریاحی همچنین خبرهای خوشی در حوزه بهداشت و درمان داشت و عنوان کرد: مشکل بیمارستان 200 تختخوابی حیان مرتفع شده و قول بهره برداری از آن را در زمان کمتر از 3 سال داده اند و همچنین احداث بیمارستان دولتی 64 تختخوابی حضرت زهرا (س) در دستور کار قرار گرفته است و در حال طی کردن روند ساخت است.

وی افزود: مرکز دارالشفای قرچک نیز ظرفیت تبدیل شدن به بیمارستان شهرستان خواهد بود.

مدیر عالی اجرایی شهرستان قرچک اظهار داشت: در راستای بحث ترافیکی و خروج از مشکلات این حوزه نیز دوربین های مداربسته کنترل ترافیکی و امنیتی درسطح شهرستان نصب شد.

فرماندار قرچک در پایان به اقدامات انجام شده در سطح شهرستان قرچک طی مدت اخیر نیز اشاره ای کوتاه داشت و افزود: با یاری و همدلی مسوولان استانی و شهرستان روز به روز شاهد توسعه قرچک هستیم و امید داریم این وضعیت ادامه داشته باشد.