سه طرح عمرانی در سرپل ذهاب کلنگ زنی و مورد بهره برداری قرار گرفت/ گازرسانی به 17 روستای سرپل ذهاب

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از هفته دولت سه طرح عمرانی در شهرستان سرپل ذهاب کلنگ زنی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این مراسم، بعد از ظهر پنج شنبه با حضور استاندار کرمانشاه ، دو تن از نمایندگان استان و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد.

در ابتدا از گاز رسانی فازc1 شهری این شهرستان بهره برداری شد

در حاشیه این مراسم ، فرماندار سرپل ذهاب گفت: با افتتاح این طرح چهار هزار مشترک سرپل ذهابی دارای نعمت گاز می شوند.

میرزا مراد پیرو افزود: اعتبار مورد نیاز برای این طرح 25 مییلیارد ریال بوده و طول خطوط گاز رسانی در این فاز وسعتی به طول 22 کیلومتر است.

کلنگ زنی طرح گاز رسانی به 17 روستای سرپل ذهاب



در ادامه عملیات گازرسانی 17 روستای این شهرستان کلنگ زنی شد.

هم چنین پیرو در خصوص این طرح نیز گفت: این روستاها در منطقه بازی دراز واقع شده اند و عملیات اجرایی طرح گازرسانی به این روستاها از روستای زغفران آغاز می شود.

وی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را 22 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: مدت زمان مرد نیاز برای بهره برداری از طرح مذکور نیز 430 روز پیش بینی شده است.

فرماندار سرپل ذهاب گفت: با اجرای این طرح دو هزار و 500 خانوار روستایی شهرستان سرپل ذهاب از نعمت گاز خانگی برخوردار خواهند شد.

وی طول خطوط گازرسانی به این روستا را 55 کیلومتر اعلام کرد.

بهره برداری از طرح برق رسانی به یادمان بازی دراز

در ادامه از طرح برق رسانی به یادمان بازی دراز که از مصوبات سفر رهبری بود بهره برداری شد.

در این افتتاح نیز فرماندار سرپل ذهاب در خصوص طرح مذکور گفت: این طرح در وسعتی به طول 4 و نیم کیلومتر اجرا و با نصب خط 20 کیلووات و ترانسفورماتور 315 ولت مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی اعتبار تخصیص یافته به این طرح را چهار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: تاکنون دو میلیارد و 400 میلیون ریال از مجموع اعتبار آن تامین شده است.



