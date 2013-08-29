به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر ظهر پنجشنبه در آئین پایانی این جشنواره اظهار داشت: مقام معظم رهبری در مورد شعر جملاتی زیبایی دارند و از آن جمله اینکه شعر یکی از برجسته ترین هنرها است.

مصطفی مردانی با اشاره به ادامه سخن رهبری در این زمینه گفت: هنرمندان شاعر مسئولیت سنگینی در قبال مسائل اصلی کشور و حرکت عظیم تاریخی و الهام بخش انقلاب اسلامی دارند که باید این هنر فاخر و کهنه نشدنی را در خدمت انجام این مسئولیت های بزرگ قرار دهند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبری گفت: شعر علاوه بر احساسات بشری، دلتنگی ها، اندیشه و حکمت را تشکیل می دهد که سه اصل و سه فصل تشکیل دهنده شاعران است.

مردانی ادامه داد: ما فراخوان ششمین جشنواره استانی شعر بسیج را در دو محور و دو بخش که بخش اول شامل بازخوانی ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس(عدالت طلبی، استقلال، آزادی، استکبارستیزی و دین باوری)، بیداری اسلامی و مقاومت ملل، انتظار، امید و آرمانگرایی، مضامین آیینی اجتماعی (مبتنی بر اصول خانواده و اخلاق و سبک زندگی اسلامی) و حماسه اقتصادی در آیینه ی شعر بود.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر گفت: بخش دوم نیز شامل بزرگداشت استاد شعر متعهد، مرحوم خلیل عمرانی در سه گروه سنی 12تا18 سال تمام، 19تا35 سال تمام و 36 سال به بالا بود که به تمام نقاط استان بوشهر فراخوان شد و بیش از 300 اثر به این جشنواره ارسال شد و امروز از همه برگزیدگان این جشنواره تقدیر می کنیم.

برترین‌های ششمین جشنواره استانی شعر بسیج در گناوه معرفی شدند

عضو هیئت داوران ششمین جشنواره استانی شعر بسیج در آئین اختتامیه این جشنواره در گناوه اظهار داشت: هیچ اندیشه‌ای تا در قالب هنر قرار نگیرد جاودانه نخواهد شد و از این نظر شعر یکی از هنرهایی است که از آغاز با انسان متولد شده است و طی دوران مختلف دگرگونی های عمده ای داشته است.

محمدرضا احمدی‌فر گفت: اما خمیرمایه شعر آن اندیشه و احساس در طول تاریخ همواره همراه آن بوده است و هیچ شعری بدون این دو ویژگی تنها پریشان گویی است و نام شعر بر آن نمی توان گذاشت.

وی ادامه داد: ششمین جشنواره استانی شعر بسیج در دو بخش موضوعی فراخوان شد که در بخش اول این موضوعاتی نظیر بازخوانی ارزش‌ها و آرمان های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس (عدالت طلبی، استقلال، آزادی، استکبارستیزی و دین باوری)، بیداری اسلامی و مقاومت ملل، انتظار، امید و آرمانگرایی، مضامین آیینی اجتماعی (مبتنی بر اصول خانواده و اخلاق و سبک زندگی اسلامی) و حماسه اقتصادی در آیینه ی شعر مد نظر بود.

وی ادامه داد: بخش دوم ویژه بزرگداشت استاد شعر متعد، مرحوم خلیل عمرانی بود.

احمدی فر بیان داشت: این جشنواره در سه گروه سنی 12 تا 18 سال تمام، 19 تا 35 سال تمام و 36 سال به بالا فراخوان و در پایان بیش از 300 اثر به دبیر خانه جشنواره از سوی شاعران استان بوشهر ارسال شد.

وی تصریح کرد: هیات داوران در بررسی آثار ارائه شده به جشنواره به موضوعاتی نظیر ارزش محتوایی اثر و ارتباط شعر با موضوع جشنواره، رعایت اصول ساختاری قالب شعر، رعایت موازین زبان امروزی، فنون و صنایع و آرایه های ادبی، انسجام و ارتباط در محور عمودی شعر توجه داشت.

احمدی فر متذکرشد: با توجه به موارد فوق نتیجه اشعار ارسالی به این شرح اعلام می شود:

الف- هیات داوران در رده سنی 12 تا 18 سال تمام، هیچ شعری را شایسته مقام اول و دوم ندانستند ولی اشعار آقایان سروش استاد زاده و علیرضا بحرینی از دشتستان را مشترکا به عنوان مقام سوم اعلام می کند.

ب- هیات داوران در رده سنی 19 تا 35 سال تمام، اشعار جناب آقای حیدر منصوری از دیر را به عنوان مقام اول و سرکار خانم سیده سارا موسوی از بوشهر مقام دوم و خانم ها صدیقه مزارعی زاده و تقیه زنگنه از بوشهر را مشترکا به عنوان مقام سوم اعلام می دارد؛ همچنین اشعار خانم ام البنین عرب زاده را شایسته تقدیر در این بخش می داند.

ج- هیات داوران در رده سنی 36 سال به بالا، اشعار جناب آقای حمید رضا اکبری شروه از بوشهر را به عنوان مقام اول، سرکار خانم راضیه راستی نسب مقام دوم و جناب آقای سید محمد رضا هاشمی زاده را به عنوان مقام سوم اعلام می کند.

وی افزود: لذا هیات داوران اشعار سرکار خانم ها زهرا فولادی هلیله و مرضیه دشتی و جناب آقای محمد جعفر نجدی را در این بخش شایسته تقدیر می داند.

عضو هیئت داوران ششمین جشنواره استانی شعر بسیج در پایان گفت: هیئت داوران در بخش بزرگداشت استاد شعر متعهد مرحوم خلیل عمرانی به ترتیب اشعار آقایان غلامرضا ابراهیمی، سید مرتضی کراماتی و حمید زارعی را حائز رتبه های اول تا سوم دانست.

هیات داوران ششمین جشنواره استانی شعر بسیج را علی هوشمند، عبدالله رئیسی و محمدرضا احمدی فر به همراهی خانم طارمی ناظر داوران و اعزامی از تهران بر عهده داشتند.

در پایان با حضور مسئولان استانی و شهرستان گناوه با اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی از شاعران برتر ششمین جشنواره استانی شعر بسیج تجلیل به عمل آمد.

گزارش و عکس: حسین غلامی