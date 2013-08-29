نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف كشور باچند تن از مراجع عظام تقليد در مشهد دیدار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي محمدي نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه كشور عصر پنجشنبه به همراه مسئولان و اعضاي ستاد كنگره بين المللي امام زادگان با مراجع عظام تقليد آيت الله نوري همداني، آيت الله صافي گلپايگاني و آيت الله سبحاني ديدار خواهند كرد.

بر اساس همين گزارش نماينده ولي فقيه و سرپرست اداره اوقاف و امور خيريه كشور و اعضاي ستاد كنگره بين المللي امام زادگان كه 20 شهريور ماه سال جاري در استان اصفهان برگزار خواهد شد به منظور دريافت نظرات مراجع عظام تقليد و همچنين بيان گزارشي از برنامه هاي تدارك ديده شده در اين كنگره با مراجع عظام تقليد ديدار خواهند كرد.