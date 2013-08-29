اجرای امربه معروف جامعه را به تعالی حقیقی می رساند

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور پاسداشت فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر و بر اساس مصوبه ستاد امر یه معروف شهرستان پاکدشت، این ستاد در شهرداری فرون آباد تشکیل شد.

شهردار فرون آباد با بیان اینکه در قرآن کریم بیش از 50 آیه درباره امربه معروف و نهی از منکر وجود دارد، اظهار داشت: همه ما به امر خداوندمتعال،مأمور به امربه معروف و نهی از منکر هستیم وبرای این کار باید از خانواده شروع و سپس به جامعه برسیم تا بتوانیم به هدف نهایی که رسیدن به تعالی حقیقی است، نائل شویم.

علی بندعلیان با اشاره به افزایش سرانه فضای سبز عنوان کرد: امسال دو هزار اصله نهال در سطح شهر کاشته شد که جهت کاشت این نهال ها، رقمی بالغ بر 32 میلیون تومان هزینه شده است.

وی افزود: رضایتمندی شهروندان و ایجاد شهری بانشاط، زیبا و عاری از هرگونه ناهنجاری های بصری یکی از اولویتهای مهم شهرداری فرون آباد است و واحدهای مختلف شهرداری، با جدیت با خاطیان و سلب کنندگان آرامش مردم برخورد خواهند کرد.