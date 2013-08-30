در اولین دیدار توفیقی با روسای دانشگاهها چه گذشت/ از بی اعتدالی تا افراطی گری در برکناری ها

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با خداحافظی کامران دانشجو، دو هفته ای است دستخوش تغییرات و حواشی شده و حضور توفیقی بر صندلی کامران دانشجو، چراغ تغییرات و حاشیه ها همچنین صدور برخی دستورات را روشن کرد.

هر چند این روزها توفیقی با حکم رئیس جمهور در کسوت سرپرستی وزارت علوم در حال فعالیت است اما برخی بر این باورند سرپرست یک وزارتخانه حق عزل و نصب ندارد؛ این در حالیست که سرپرست فعلی وزارت علوم که البته حضورش هم در این وزارتخانه جنجالهای فراوانی در پی داشته با برخی تغییراتی که در ترکیب معاونانش به وجود آورد، نشان داد سرپرست هم مانند وزیر اختیار برکناری یا پذیرش استعفای زیردستانش را دارد.

وقتی متکان برکناری اش را افراطی گری می داند

از زمان حضور جعفر توفیقی در راس بدنه وزارت علوم، عبدالحسین فریدون به جای رسول ملک فر در سمت مدیر کل دفتر وزارتی، مهدخت بروجردی به جای علیرضا کریمیان در سمت مدیر کل روابط عمومی و مشاور وزیر، همچنین محمد حسین امید به جای علی اکبر متکان در سمت معاون اداری مالی وزارت علوم منصوب شده اند.

متکان نیز در واکنش به این تغییر، برکناری اش را افراطی گری عنوان کرده و آن را مخالف مشی اعتدال دولت یازدهم می داند.

تضمین سرپرست برای آسوده کردن خیال روسای دانشگاه ها

سرپرست فعلی وزارت علوم، خیال روسای دانشگاههای کشور را هم تا حدی راحت کرد و به خبرنگاران گفت که تغییری در روسا ایجاد نمی شود و با همین افراد که هم اکنون رئیس هستند کار آموزش عالی پیش می رود مگر اینکه ضرورت ایجاب کند.

جزر و مد تغییرات، دامن دانشگاهها را هم گرفت

اما این همایش، حاشیه هایی هم در پی داشت؛ در میان روسای دانشگاهها، دو چهره شاخص یعنی بیژن رنجبر - رئیس دانشگاه تربیت مدرس و فرهاد رهبر - رئیس دانشگاه تهران به چشم می خوردند اما خبری از صدرالدین شریعتی - رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و محمد اسماعیل همدانی گلشن - رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در میان همقطارانشان نبود.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که شریعتی به علت بیماری و همدانی گلشن به علت برکناری در همایش روسای دانشگاهها حضور نیافته اند و سید محمود مدرس هاشمی در این همایش، صندلی همدانی گلشن در این گردهمایی را از آن خود کرده بود.

جدایی شریعتی از علامه رقم می خورد؟

شریعتی که این روزها به شدت خبرساز شده است، درباره احتمال استعفا یا برکناری اش از ریاست دانشگاه علامه به مهر گفته بود از نظر شرعی صلاح نمی داند استعفا دهد و تاکید کرد تا زمانی که می تواند کاری انجام دهد استعفا نمی دهد.

البته توفیقی هم در این باره به خبرنگاران توضیح داد که اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه، افرادی را در قالب یک لیست برای نشستن بر صندلی ریاست دانشگاه، به وی پیشنهاد کرده اند و وی نیز در حال بررسی این پیشنهادات است.

برکناری پس از یک تماس تلفنی 30 ثانیه ای

به گزارش مهر، توفیقی اما چراغ نخستین تغییر را در میان روسای دانشگاههای کشور با برکناری رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان روشن کرد. "ضرورت"؛ علتی است که از نظر توفیقی می تواند دلیل تغییرات مدیریتی و روسای دانشگاهها باشد. به نظر می رسد نخستین انگیزه برکناری همدانی گلشن نیز همین "ضرورت" بوده که وی را در پی یک تماس تلفنی 30 ثانیه ای، از صندلی ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان جدا کرد.

همدانی گلشن، برکناری اش را خلاف مشی اعتدال عنوان کرده و معتقد است به دلیل خدمت روسای دانشگاه ها در چهار سال گذشته، دوباره روسای اصول گرا انتخاب می شدند.

استقبال اینترنتی دانشجویان از تغییرات یک دانشگاه

محمود مدرس هاشمی به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان بر کرسی ریاست این دانشگاه تکیه زد و اگر نام "مدرس هاشمی" را در صفحات گوگل جستجو کنیم، با شبکه های اجتماعی متعددی که یک شبه در حمایت از سرپرست جدید ساخته شده، مشاهده می کنیم. دانشجویان در این صفحات اینترنتی نسبت به این انتصاب جدید واکنش نشان داده اند.

کلیدواژه های توفیقی در میان روسا دانشگاه ها

"دانشگاه های بزرگ باید از حداکثر اختیارات برخوردار باشند تا از چابکی قدرت و مانور بالایی در زمینه علمی داشته باشند"، " شئونات و کرامت اعضای هیات علمی باید حفظ و معیشت شان تامین شود تا با فراغ بال به فعالیت های علمی بپردازند"، "باید با تقویت صندوق رفاه دانشجویان دغدغه مالی دانشجویان شهریه‌پرداز را از بین برد"، "توان مالی دولت محدود است ولی ما باید برای تامین منابع مالی پافشاری کرده و سهم اعتبارات آموزش عالی را از بودجه عمومی دولت افزایش دهیم"، " امروز دستاوردهای شما دانشگاهیان مورد تایید مقام معظم رهبری است"، از مهمترین نکات کلیدی سخنان سرپرست وزارت علوم دولت یازدهم در جمع روسای دانشگاههای کشور بود.