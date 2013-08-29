همکاري 153 مرکز درماني در استان بوشهر با کميته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر: فريد محبي اظهار داشت: با توجه به اينکه درمان در استان ما از هزينه بالايي برخوردار است لذا کميته امداد اين استان تلاش زيادي براي ارائه خدمات مختلف درماني انجام مي دهد.

وي افزود: از جمله فعاليت هاي انجام شده در اين راستا کمک هاي موردي درماني، بازديد از بيماران صعب العلاج در قالب طرح مفتاح، پرداخت کمک هزينه وزيت، دارو، بستري و... است.

محبي ضمن تبريک روز پزشک به پزشکان عزيز خصوصا پزشکاني که با کميته امداد همکاري دارند عنوان کرد : 153 مرکز درماني با اين نهاد قرار داد دارد که از اين تعداد 34پزشک متخصص،23پزشک خانواده،32 مرکز داروخانه و 12 دندان پزشک مي باشد.

مدير کل کميته امداد بيان داشت: خدمات اين گروه پزشکان متنوع بوده و شامل کليه خدمات تشخيصي، کلينيکي و پارا کلينيکي، بستري و سرپايي در سطح عمومي ، تحصصي است.

انتخاب کميته امداد استان بوشهر به عنوان 10 دستگاه برتر در جشنواره شهيد رجايي

مدير کل کميته امداد امام خميني (ره) استان بوشهر از انتخاب کميته امداد استان بوشهر به عنوان ده دستگاه برتر در جشنواره شهيد رجايي خبر داد.

فريد محبي ضمن تبريک روز کارمند و هفته دولت همچنين گراميداشت شهداء دولت به ويژه شهيدان رجايي و با هنر اظهار داشت: هفته دولت فرصتي مناسب براي اطلاع رساني خدمات دستگاه‌هاي دولتي به مردم است.

وي افزود: همکاران ما در کميته امداد تلاش مي کنند تا با تکريم ارباب رجوع و ارائه خدمات به مددجويان موجب رضايت مراجع کنندگان را کسب کنند.

محبي بيان کرد: در جشنواره شهيد رجايي امسال در ابتداي هفته دولت کميته امداد به عنوان 10 دستگاه اجرايي برتراستان از لحاظ علمکرد معرفي شد.

مدير کل کميته امداد استان بوشهر يادآور شد: رسيدگي به وضعيت معيشت، فرهنگي، اشتغال و... از جمله خدمات ارائه شده به مددجويان است.

کارگاه آموزشی کنترل خشم و آموزش کودکان استثنایی در جم برگزار شد

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان جم از برگزاری کارگاه آموزشی کنترل خشم و آموزش کودکان استثنایی در جم خبر داد.

مسلم انیژپور اظهار داشت: اين كارگاه در راستای بالا بردن عظت نفس خانواده های تحت حمایت و کنترل اعصاب افراد در پیشگیری و تاثیر منفی این روند بر روی بقیه افراد خانواده، کنترل عصبانیت ناشی از درآمد کم و همچنین جلوگیری از بزهکاری های اجتماعی ناشی از خشم افراد و همچنین تربیت کردن کودکان استثنایی برگزار شد.

وی افزود: این کارگاه‌ها با عناوین کلاس‌های آموزشی کنترل خشم و آموزش کودکان استسنایی با شرکت 30 خانوار کمیته امداد شهرستان جم برگزار شد.

تخفیف 25 درصدی به ایتام در آموزشگاه جام جم شهرستان جم

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جم از تخفیف 25 درصدی به ایتام در آموزشگاه رايانه و زبان جام جم شهرستان جم خبر داد.

مسلم انیژپور اظهار داشت: تخفیف 25 درصدی به ايتام در استفاده از کلاسهای آموزشی زبان و رايانه با هماهنگي مدير آموزشگاه جام جم صورت گرفته است.

وی افزود: از این به بعد ایتام شهرستان جم می توانند بدون دغدغه در کلاس های تابستانه این آموزشگاه شرکت نمایند و از میزان 25 درصد تخفیف بهره مند شوند.

مدیر کمیته امداد شهرستان جم اعلام کرد: با هماهنگی صورت گرفته با آموزش و پرورش شهرستان جم در آینده، ایتام از تخفیف 75 درصدي برخوردار خواهند شد.