اتمام پروژه های ورزشی آذربایجان غربی 120 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیل بعد از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح سالن سرپوشيده روستاي گل تپه اروميه، با اشاره به در دست احداث بودن ۳۱ پروژه مهم و بزرگ ورزشي در آذربايجان غربي، افزود: براي اتمام و تجهيز پروژه هاي ورزشي در دست احداث اعتباري بالغ بر ۱۲۰ ميليارد ريال نياز است.

وی با اشاره به اینکه همچنین 3 ورزشگاه 5 هزار نفري و ورزشگاه ۱۵ هزار نفري اروميه نیز در سطح استان در حال اجرایی عملیات احداث هستند، اظهار داشت: تخصیص بموقع اعتبارات و اتمام طرحهای در دست احداث استان را به یکی از قدرتهای ورزشی کشور تبدیل می کند.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی با اشاره به فعال بودن ۳۵۴ سالن ورزشي در سطح استان، اعلامکرد: با احتساب سایر فضاهاي ورزشي سرانه ورزشي استان ۶۳ سانتي متر بوده که با بهره برداري از فضاهاي ورزشي در دست احداث،20 سانتي متر مربع به سرانه فضای ورزشي استان اضافه مي شود.

دو طرح عمراني ورزشي در روستاهاي گورچين قلعه و گل تپه اروميه با حضور معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.

سالن سرپوشيده روستاي گل تپه اروميه در ۴۶۰ متر مربع مساحت با سه هزار و ۵۰۰ ميليون ريال و فضاي ورزشي روستاي گورچين قلعه با ۱۰ هزارو ۴۰ متر مربع وسعت با ۵۵۰ ميليون ريال سرمايه گذاري احداث و تجهيز شده اند.

افتتاح فضاي ورزشي روستاي گردوان يكي ديگر از طرح هاي اداره كل ورزش و جوانان استان است كه طي مراسم جداگانه اي در مساحتي بالغ بر ۱۰ هزار و ۱۶۰ مترمربع و با ۴۷۰ ميليون ريال و در هفته دولت به بهره برداري مي رسد.

براي ساخت و تجهيز اين سالن هاي ورزشي بالغ بر چهار ميليارد و ۵۲۰ ميليون ريال اعتبار هزينه شده، عمليات احداث اين طرحها از سال ۹۱ آغاز و در مجموع شامل ۲۰ هزار و ۱۲۰ مترمربع فضاي روباز و ۵۴۰ مترمربع فضاي سرپوشيده است.