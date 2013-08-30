3500 واحد مسکونی برای فقرا ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نبی‌لو، پنچشنبه شب در محل دفتر امام جمعه مشهد، اظهار کرد: 3500 واحد مسکونی از طریق وجوهات برای فقرا ساخته شده است.

وی ادامه داد: از مجموعه وجوه زکات 230 میلیارد تومان به امور فقرا اختصاص داده شده و 3500 واحد مسکونی از این طریق برای نیازمندان ساخته شده است.

وی از آماده‌سازی 6 هزار مورد جهیزیه برای فقرا خبر داد و افزود: تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان از محل وجوهات زکات و کمک‌های دولتی و مشارکت‌های مردمی جمع‌آوری شده است.

دبیر شورای زکات کشور گفت: موافقت ‌نامه‌ای نیز در حوزه زکات منعقد شده و بر این اساس از این پس وجوهات زکات توسط ائمه جماعات در مساجد سازماندهی می شود.