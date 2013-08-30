16 دوربین در راههای گلستان نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرجان مهدي زاده عصر پنجشنبه در بازدید خبرنگاران از مركز مديريت راههاي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان در اين خصوص اظهار داشت: طي سه سال گذشته پيگيري هاي مستمري به منظور ايجاد و توسعه سيستم هاي هوشمند تصويري در راههاي برون شهري استان صورت پذيرفته است كه هدف از نصب و بكارگيري آنها؛ مديريت رخدادها و سوانح جاده اي، كنترل ترافيك جاده ها و امنيت راههاست.

مهديزاده افزود: با بهره برداري از سايت هاي نظارتي شاهكوه عليا، قزلي، بايلر و تپه جرجاني مراوه تپه تعداد سايت هاي نظارت تصويري هوشمند در استان به 16 سايت افزايش يافته است كه بخش عمده اي از گلوگاه هاي ترافيكي، نقاط حادثه خيز و نيز نقاطي كه از شرايط مخاطره آميز طبيعي برخوردار هستند تحت پوشش اين سايت ها قرار گرفته اند .

كارشناس مركز مديريت راههاي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي گلستان در ادامه ضمن تبيين اهميت توسعه دوربين هاي نظارتي در مديريت سوانح و تصميم گيري در كاهش ترافيك جاده اي و برنامه ريزي در سفرها خاطرنشان كرد: جهت راه اندازي سايت هاي مذكور از ظرفيت دكل هاي موجود مخابرات در حاشيه جاده ها براي نصب دوربين ها استفاده شده است،

وي با اشاره به اينكه اطلاعات استخراج شده از دوربين هاي نظارت تصويري و دستگاههاي تردد شمار در مركز مديريت راهها بصورت آنلاين و لحظه اي موجود بوده و هموطنان مي توانند براي آگاهي بيشتر به پايگاه اطلاع رساني مركز مديريت راههاي كشور به نشاني www.iran141.ir مراجعه کنند.