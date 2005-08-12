راه اندازي دبيرخانه دائمي هنر ديني در دانشگاه آزاد تهران مركز // تشكيل كانون هاي مطالعاتي و تحقيقاتي حضرت مهدي (عج) در واحد تهران مركز

دكتر آرام در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: جذب و توسعه نيروهاي مستعد در كانون هاي مختلف هنر، شعر و گرافيك، موسيقي و معماري از برنامه هاي اين دبيرخانه است.

وي تاكيد كرد: تمامي برنامه هايي كه توسط معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي براي دانشجويان در نظر گرفته شده، از نظر سنجي هايي است كه از دانشجويان اين دانشگاه به عمل آمده است. به همين خاطر پيش بيني مي شود كه از اين برنامه ها استقبال خوبي صورت گيرد.

دكتر آرام در خصوص ديگر برنامه هاي معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد تهران مركز در سال تحصيلي جديد تاكيد كرد: تشكيل كانون هاي مطالعاتي و تحقيقاتي حضرت مهدي (عج) از ديگر برنامه هاي است كه براي دانشجويان پيش بيني شده است.

وي اظهار داشت: تشكيل اين كانون ها براي نخستين بار توسط نماينده مقام معظم رهبري در منطقه هشت دانشگاه آزاد پيشنهاد و در دانشگاه آزاد اسلامشهر صورت گرفت كه به دليل حضور دانشجويان در برنامه هاي اجرايي آن موفقيت چشمگيري را بدست آورد.

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد تهران مركز خاطرنشان كرد: در حال حاضر بيش از 40 نشريه دانشجويي و پنج تشكل سياسي در اين دانشگاه فعاليت مي كنند كه تمامي فعاليت هاي آنها توسط دانشجويان اداره مي شود و دانشگاه تنها كار حمايت و نظارت از اين افراد را بر عهده دارد.

وي در خصوص برنامه هاي دانشگاه آزاد تهران مركز در طول تابستان افزود: برگزاري كلاس هاي فوق برنامه طراحي، نقاشي، خطاطي و كامپيوتر از جمله برنامه هايي است كه دفتر مشاوره فرهنگي دانشگاه آزاد تهران مركز براي بهينه سازي اوقات فراغت دانشجويان در تابستان در نظر گرفته شده است.