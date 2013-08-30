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۸ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۱۴

رئوفی نژاد اعلام کرد:

استفاده از ظرفیتها توسعه استان زنجان را به دنبال دارد

استفاده از ظرفیتها توسعه استان زنجان را به دنبال دارد

زنجان -خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: استفاده از ظرفیتها توسعه استان و شهرستانها در همه حوزه ها را به دنبال دارد که باید از این ظرفیتها به نحو احسن استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاح بیمارستان 32 تختخوابی ایجرود، با اشاره به پروژه‌های افتتاح شده در حوزه بهداشت استان افزود: دانشکده پرستاری ابهر یکی از این پروژه‌ها بود که هفته گذشته به بهره برداری رسید.

وی اظهار داشت: دانشکده دندانپزشکی زنجان به زودی به بهره برداری می رسد.

استاندار زنجان به ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان اشاره کرد و گفت: در کشور 16 دانشگاه علوم پزشکی به تیپ یک کشوری ارتقا پیدا کردند.

رئوفی نژاد احداث بیمارستان‌ ایجرود را از ضروریات دانست و تاکید کرد: احداث این بیمارستان‌ از دغدغه‌های مردم و مسئولان بود که با همت مدیران زودتر عملیاتی شد.

وی در ادامه افزود:  احداث بیمارستان ایجرود به نیازهای موجود در منطقه به لحاظ بهداشت و درمان جوابگو خواهد بود ولی باید برای تکمیل این بیمارستان باز هم بایداعتبار ترزیق شود.

استاندار زنجان یاد آورشد: 19 شهر زنجان در چند سال گذشته متحول شدند و در همه حوزه ها ارتقای خوب کسب کردند.

رئوفی نژاد به کادر بیمارستانی توصیه کرد که خدمت صادقانه به مردم را اولویت کاری خود قرار دهند.

کد مطلب 2125698

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