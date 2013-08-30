دیدار با سراینده سرود ملی تاجیکستان در شهر کتاب مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، گلنظر کلدی شاعر مشهور تاجیکستانی است که سرود ملی این کشور را سروده است. کلدی را سرآمد شاعران امروز تاجیکستان معرفی میکنند. او متولد سال 1945 است و در دانشگاه ملی تاجیکستان در رشته زبان و ادبیات تاجیکی تحصیل کرده است. کلدی تا به حال کتابهای زیادی به چاپ رسانده است و علاوه بر شعر، در حوزه روزنامهنگاری نیز فعالیت میکند.
از این شاعر دفترهای شعر رسم سربازی، نردبان، گردنه و لنگر و... منتشر شده است. گلنظر کلدی هم به شیوه نو و هم به سبک سنتی شعر میسراید.
برنامه دیدار با این شاعر روز شنبه 9 شهریور، از ساعت 18 در قالب یکی از برنامههای دیدار با اهل قلم در فروشگاه مرکزی شهر کتاب به نشانی خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به معلم، نبش کوچه کلاته برگزار میشود.
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