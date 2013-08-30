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۸ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۰۱

دیدار با سراینده سرود ملی تاجیکستان در شهر کتاب مرکزی

دیدار با سراینده سرود ملی تاجیکستان در شهر کتاب مرکزی

گل‌نظر کلدی شاعر شناخته‌شده تاجیک و سراینده سرود ملی این کشور که این روزها در ایران به سر می‌برد، روز شنبه در فروشگاه مرکزی شهرکتاب به شعرخوانی پرداخته و با علاقه‌مندان شعر گفتگو خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گل‌نظر کلدی شاعر مشهور تاجیکستانی است که سرود ملی این کشور را سروده است. کلدی را سرآمد شاعران امروز تاجیکستان معرفی می‌کنند. او متولد سال 1945 است و در دانشگاه ملی تاجیکستان در رشته زبان و ادبیات تاجیکی تحصیل کرده است. کلدی تا به حال کتاب‌های زیادی به چاپ رسانده است و علاوه بر شعر، در حوزه روزنامه‌نگاری نیز فعالیت می‌کند.

از این شاعر دفترهای شعر رسم سربازی، نردبان، گردنه و لنگر و... منتشر شده است. گل‌نظر کلدی هم به شیوه نو و هم به سبک سنتی شعر می‌سراید.

برنامه دیدار با این شاعر روز شنبه 9 شهریور، از ساعت 18 در قالب یکی از برنامه‌های دیدار با اهل قلم در فروشگاه مرکزی شهر کتاب به نشانی خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به معلم، نبش کوچه کلاته برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 2125702

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