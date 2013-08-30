معرفی امامزادگان حقانیت شیعه را اثبات می کند/ مودت اهل بیت(ع) باعث کمال انسان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سبحانی پنجشنبه شب در دیدار با نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف کشور، روسای اوقاف استان های کشور، معاونان فرهنگی ادارات کل اوقاف کشور و اعضای ستاد کنگره بین المللی امام زادگان در مشهد گفت: یکی از اصولی که در اسلام آمده است مودت نسبت به انسان هاست.

وی اظهار کرد: یکی از اصول ما این است که پیامبر(ص) اسلام را دوست بداریم مودت و دوستی اهل کمال باعث می شود شخصیت و روحیه آنها در روحیه و شخصیت انسان اثر بگذارد.

مرجع عالیقدر جهان تشیع افزود: اگر ما با یک فرد حسود و بخیل نشست و برخواست کنیم در اخلاق و رفتارمان اثر می گذارد و اگر ما اهل بیت(ع) را دوست بداریم آثار و برکات آن در وجود خود ما نمود پیدا خواهد کرد و این به صلاح ماست.

وی تاکید کرد: وقتی به طبیبی مراجعه می کنیم برای دیدن نتیجه باید به نسخه اش عمل کنیم، مودت اهل بیت(ع) در حیات و عمل ما تأثیر گذار خواهد بود به شرطی که به دستوراتشان عمل کنیم.

آیت الله سبحانی اظهار کرد: اگر عمل ما با عمل اهل بیت(ع) یکی نباشد این حب و دوستی فایده ای ندارد و ما از مودت بی عمل نتیجه ای نمی گیریم.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی امام زاده در ایران وجود دارد ابراز کرد: اگر تحقیقات در باره هر یک از امامزادهای سراسر کشور نشان دهد که واقعا آنان وابسته به اهل بیت(ع) هستند تکریمشان همانند تکریم اهل بیت(ع) خواهد بود.

مرجع عالیقدر شیعیان جهان گفت: ما با شناساندن امامزادگان به مردم در واقع باید برای آنها بیان کنیم که ائمه چقدر مظلوم بودند که شهر و آبادیشان را رها کردند و در کوه و جنگل مخفیانه زندگی کردند همان طور که حضرت عبدالعظیم حسنی در یک زیر زمین تاریک و نمور زندگی می کردند، و در واقع مظلومیت اهل بیت(ع) به وسیله شناساندن این امام زادگان مشخص خواهد شد.

وی در ادامه تأکید کرد: اگر این مسئله مستدل شود که چه عاملی باعث شده که امام زادگان اینگونه از محل زندگی شان بروند و در غربت اواره شوند در واقع اثبات اهل بیت(ع) و تشییع خواهد بود.

آیت الله سبحانی همچنین با اشاره به فضل ابن شاذان عالم بزرگ خراسانی بیان کرد: فضل ابن شاذان هم باید تکریم شود مرد بزرگواری که مدافع تشیع بود در حالی که از طرف آل طاهر و قاسمیان در فشار زیادی قرار داشت تلاش های زیادی در دفاع از تشیع انجام داد و در طول دوران زندگی با برکتش 180 کتاب نوشت که متأسفانه اکنون از این آثار چیزی در دست نیست.