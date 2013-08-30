ایمیدرو جایگاه والایی در توسعه اقتصاد كشور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی كرباسیان در جمع مدیران ارشد ایمیدرو با بیان این مطلب اظهار داشت: سابقه ایمیدرو در گذشته به عنوان وزارت معادن و فلزات، حاكی از شان و منزلت ویژه این سازمان در همه جهات به ویژه حوزه اقتصاد است و باید نقش عظیم این سازمان در توسعه اقتصادی را باور داشته باشیم.



وی افزود: معادن و نفت، دو موهبت خدادادی است كه بهره برداری از این منابع، باید در مسیر سازندگی كشور و تامین معیشت مردم انجام شود.



كرباسیان با بیان اینكه كشور و دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است، تصریح كرد: باید در چارچوب قانون و مقررات، مسیرهای متنوعی را برای تامین منابع مالی طرح های توسعه ای در پیش گرفت.



وی ادامه داد: از جمله این روش ها، استفاده از منابع بخش خصوصی و غیر دولتی با حفظ منافع دولت و مردم و همچنین، جذب سرمایه های خارجی است.



معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینكه بخش معدن و صنایع معدنی، از پتانسیل رشد و نیز مزایای نسبی و مطلق مختلف جهت توسعه برخوردار است، گفت: از جمله این پتانسیل ها، وجود نیروی انسانی مجرب و كار آزموده است كه در این میان، توجه به سلامت محیط كار برای تلاش خالصانه كاركنان و ایجاد هم افزایی، به دور از تخریب همدیگر ضروری است.



وی ادامه داد: با توجه به صرف زمان قابل توجه كاركنان در محیط كار، حفظ كرامت انسانی و رعایت شئونات اخلاقی و انسانی در قبال یكدیگر، ایجاد محیط با نشاط و شاداب، فراهم سازی زمینه برای ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده بدون اشاره به نام افراد، از دیگر ضرورت ها برای ارتقای انگیزه شغلی محسوب می شود.



معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینكه نوع نگاه به مقوله كار تلاش خالصانه برای رضای خدا، نقش اساسی در موفقیت و پیشرفت دارد، گفت: تلاش همزمان برای پیشرفت كشور و نیز بهر برداری صحیح از منابع ملی، حسنه و ثواب توامان را به دنبال دارد و موجب توفیق و بركت در زندگی افراد خواهد شد.