رقابت جدید چین و روسیه برای خرید پتروشیمی از ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت در بین شرکت‌های اروپایی و آسیایی به منظور خرید محموله‌های پلیمری شامل پلی اتیلن سبک و سنگین خطی، بوتادین و بوتن یک تولیدی مجتمع پتروشیمی جم به عنوان یکی از بزرگترین پتروشیمی‌های جهان و منطقه خاورمیانه افزایش یافته است.



بر این اساس با وجود افزایش تحریم‌های بین‌المللی اما کشورهایی همچون روسیه، چین، کره جنوبی، هند و ترکیه برای خرید فرآورده‌های پلیمری این مجتمع پتروشیمی در خلیج فارس صف کشیده‌اند که رقابت بین چین و روسیه برای خرید این محصولات پتروشیمی بیش از سایر کشورها است.



در حال حاضر ظرفیت تولید پتروشیمی جم یک میلیون و 800 هزار تن بوده که در طول دو سال گذشته تاکنون بیش از 85 درصد برنامه های تولیدی این پتروشیمی با وجود تحریم کاتالیستی و محدودیت‌های بین‌المللی در تامین قطعات یدکی محقق شده است.



از سوی دیگر پیش بینی می‌شود تا پایان سالجاری ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری در این مجتمع به بیش از دو میلیون تن افزایش یابد به‌طوری که تولید سالانه 600 هزار تن محصولات پلیمری و یک میلیون و 300 هزار تن اتیلن در سال در برنامه‌های کاری این مجتمع پتروشیمی قرار گرفته است.



از این رو هم اکنون 75 درصد فرآورده‌های پلیمری تولید شده در پتروشیمی جم شامل انواع پلی اتیلن‌های سبک و سنگین خطی به کشورهای مختلف صادر می‌شود که روسیه، ترکیه، چین، هند، فیلیپین و کره جنوبی از مهمترین مشتریان این محصولات هستند.



در همین حال 100 درصد بوتادین و بخشی از اتیلن و بوتن -1 تولید شده در این مجتمع پتروشیمی به بازارهای جهانی صادر می شود که صدور این محصولات به طور متوسط سالانه درآمدی بیش از نیم میلیارد دلار را برای اقتصاد ایران به همراه دارد.