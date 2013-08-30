معرفی گزینه های قطعی شهرداری تهران / تاکید بر سیاسی نبودن انتخاب شهردار

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تلویزیونی "دیروز، امروز، فردا" که شبهای پنج شنبه از شبکه سوم سیما روی آنتن می رود، این هفته به موضوع شورا و شهرداری اختصاص داشت که در این برنامه سه تن از اعضای شورای شهر چهارم تهران به صورت حضوری و تلفنی، مواضع خود را بیان کردند.
آرای شهردار آینده تهران نباید سیاسی باشد
رضا تقیپور عضو شورای شهر چهارم تهران، درباره فضای موجود در شورای شهر و انتخاب شهردار اظهار داشت: در این مدت سعی شده است جلساتی را به صورت غیر رسمی در خصوص ترکیب کمیسیونهای شورای چهارم، انتخاب شهردار و رئیس شورای شهر برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: فضای موجود در شورای شهر فضای کاری، وحدت و همدلی است و اکثریت جلسات با حضور حداکثر اعضای منتخب در چهارمین دوره برگزار میشود.
تقیپور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به حاشیههای سیاسی که این روزها شورا با آن درگیر شده است آیا شورای اول تداعی نمیشود، گفت: رقابت موضوعی طبیعی است و تمامی گروههای اجتماعی و سیاسی در جامعه حضور مثبت دارند و میتوانند در انتخابات مختلف اعضای خود را معرفی کنند که این موضوع نشان از وجود نشاط در جامعه است.
عضو شورای شهر چهارم تهران با اشاره به اینکه برای انتخاب شهردار شاخصهایی در نظر گرفته شده است، گفت: بهتر است در این شاخصها موضوعات سیاسی را وارد نکنیم، آرا نباید سیاسی باشد و تاکنون نیز استقلال شورا حفظ شده است.
وی یادآور شد: هنگامی که اسامی افراد برای تصدی شهرداری تهران مطرح میشود مباحث زیادی در شورای شهر در خصوص انتخابات از سوی اعضای شورا اعلام میشود که اسم این موضوعات درگیری و چالش نیست بلکه رقابت است پس از انتخابات نیز رئیس شورا و شهردار تهران که از هر جناحی انتخاب شده باشد توسط هر 31 نفر از اعضا انتخاب شده است.
تقیپور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه این روزها سیاسی بازی برای انتخاب شهردار خیلی مطرح میشود آیا این موضوع در شورای شهر وجود دارد، گفت: به صلاح نیست که ما در انتخابها شایستهسالاری و شاخصها را کنار بگذاریم و بر اساس گرایشهای سیاسی رأی بدهیم، قطعا این موضوع به ضرر شهر و مدیریت شهری است.
وی درباره شاخصهایی که برای شهردار مشخص شده است، گفت: سه کارگروه و کمیته برای بررسی شاخصهای شهردار تشکیل شده است و در این کارگروهها شاخصها و معیارهای شهردار تعیین میشود.
عضو شورای شهر چهارم تهران یادآور شد: از سوی هر یک از اعضای شورای شهر یک نفر به عنوان شهردار مطرح میشود که گزینههایی که بیشترین رأی را داشته باشد به مرحله نهایی و سپس به انتخاب شهردار میرسد.
تقیپور افزود: هر یک از نامزدهای شهرداری تهران که حدود 6 نفر هستند 30 دقیقه مهلت دارند تا در صحن شورای شهر برنامههای خود را ارائه دهند.
وی گفت: تهران دارای طرح تفصیلی و جامع است و باید شهردار منتخب برنامههای خود را براساس این اصول به شورای شهر ارائه دهد.
تقیپور خاطرنشان کرد: گزینههایی چون محمدباقر قالیباف، محسن هاشمی، محسن مهرعلیزاده، رستم قاسمی و علی نیکزاد برای تصدی شهرداری تهران قطعی شدهاند و قرار است برنامههای خود را در شورا اعلام کنند.
وی درباره انتخاب مجدد شهردار پس از یک دوره مدیریت در شهرداری تهران اظهار داشت: مهدی چمران رئیس شورای سوم شهر تهران اعلام کرده است که هیچ منع قانونی برای انتخاب مجدد شهردار وجود ندارد و در قانون سال 1385 نیز به این موضوع اشارهای نشده است و هیچ محدودیتی برای شهردار وجود ندارد.
تقیپور درباره اولویتهای شورای چهارم اظهار داشت: در نخستین جلسه شورای چهارم رئیس و هیئت رئیسه مشخص میشوند و اولین دستور کار شورای شهر تعیین شهردار است که برای این امر یک ماه فرصت دارد.
عضو شورای شهر چهارم تهران تأکید کرد: باید در روزهای نخستین دوره چهارم شورای شهر شهردار تهران مشخص شود چرا که اگر دچار تردید شویم در امور شهری مشکل خواهیم داشت. در صورتیکه یک روز خدمات شهری تهران تعطیل شود چهره شهر به کلی تغییر میکند و زشت میشود.
به فکر منافع شهر و شهروندان باشیم
در ادامه علیرضا دبیر عضو شورای شهر سوم و چهارم تهران با اشاره به فضای موجود در شورای چهارم اظهار داشت: فضای خوبی فراهم شده که این فضا فضای تعامل و کار کارشناسی است.
وی در خصوص جبههگیریهای برخی از گروهها و افراد در شورای چهارم برای انتخاب رئیس شورا و شهردار تهران گفت: این گونه رفتارها طبیعی بوده و تا قبل از انتخاب رئیسشورا و شهردار این حساسیتها و ظریفکاریها وجود دارد که امیدواریم با انتخاب رئیس شورا و شهردار تهران فضای صمیمی در بین شورای چهارم حکمفرما شود.
دبیر خاطر نشان کرد: باید از فرضیت در شورای چهارم بگذریم و به فکر منافع شهر و شهروندان باشیم و دچار تنشهای سیاسی نشویم.
منتخب مردم شورای شهر چهارم تهران ادامه داد: آخرین جلسه منتخبین شورای چهارم سهشنبه گذشته بود که در این جلسه حدود 2 ساعت طول کشید شاخصهای شهردار تهران و آئیننامههای چگونگی انتخاب شهردار تعیین شد.
وی در خصوص جلسات غیررسمی منتخبین مردم شورای چهارم تهران گفت: با توجه به اینکه این گونه جلسات رسمیت ندارد افراد نیز الزامی برای حضور در جلسات ندارند به طوری که در جلسات گذشته 21 عضو از شورای چهارم حضور داشتند.
عضو شورای شهر چهارم تهران افزود: برای تعیین شهردار تهران آئیننامهای پیشنهاد شده است که این آئیننامه به تصویب اکثریت آراء منتخبین رسیده است که پیشبینی میشود در آخرین جلسه منتخبین که یکشنبه هفته جاری است موضوع انتخاب شهردار و رئیس شورا وارد فاز جدیدی شود.
دبیر تصریح کرد: هم اکنون به صورت رسمی فردی خود را به عنوان کاندیدای شهرداری تهران اعلام نکرده است و مطالبی که در رسانهها در خصوص کاندیداتوری برخی از چهرهها مطرح میشود تنها گمانهزنی رسانهای است.
وی اضافه کرد: چهار شاخص مهم برای تعیین شهردار تهران تدوین شده است و این در حالی است که نباید سطح شهردار آینده از سطح شهردار فعلی پایینتر باشد.
دبیر تأکید کرد: یکی از شاخصههای مهم شهردار تهران این است که فردی که میخواهد شهردار باشد باید چهره فراملی باشد.
عضو شورای شهر چهارم تهران افزود: بزودی و در نخستین جلسه شورای چهارم 31 عضو شورای آینده وارد بحث مهم انتخاب شهردار خواهند شد چرا که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
دبیر افزود: هر فردی که به عنوان شهردار انتخاب میشود باید براساس برنامه 5 ساله و طرح تفصیلی و جامع تهران فعالیت کند.
وی اضافه کرد: پس از مطرح شدن گزینههای شهرداری تهران، اعضاء شورای شهر چهار الی پنج گزینه را انتخاب میکنند و در نهایت و بر اساس آئیننامه به تصویب رسیده و مورد تأیید شورای چهارم، 30 دقیقه صحبت خواهند کرد و در واقع برنامههای خود را اعلام میکنند.
دبیر با اشاره به اینکه در روزهای اخیر مطالبی از سوی برخی از دوستان درباره اینکه شهردار فعلی نمیتواند مجددا به عنوان شهردار تهران انتخاب شود، مطرح شده است، گفت: محدودیت قانونی در این زمینه وجود ندارد قانون کاملاً این موضوع را روشن و شفاف بیان نموده است.
وی در ادامه به مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: زمانی که میگوییم مدیریت شهری منظورمان شورای شهر و شهرداری است و این در حالی است که هم اکنون شهروندان تهرانی از عملکرد مدیریت شهری فعلی رضایت کاملی را دارد و انتخاب 6 عضو از شورای سوم در شورای چهارم حکایت از این موضوع دارد.
دبیر تأکید کرد: ما براساس قانون شوراها یک ماه فرصت داریم تا شهردار را انتخاب کنیم که در اولین جلسه شورای چهارم باید ابتدا رئیس و هیئت رئیسه انتخاب و سپس انتخاب شهردار تهران در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: در دوره مدیریت شهری فعلی اقدامات خوبی نیز در خصوص درآمدهای پایدار صورت گرفته است به طوری که در گذشته رقم تراکمفروشی در تهران حدود 78 درصد بود که این رقم در حال حاضر به شدت کاهش یافته است و در واقع مدیریت شهری به سمت درآمدهای پایدار گام برداشته است.
دبیر افزود: برنامه پنج ساله برای نخستین بار در زمان مدیریت شهری فعلی تدوین شد و این در حالی است که هر ساله برشی از این برنامه در سطح شهر تهران انجام میشود.
وی به رویکردهای مدیریت شهری فعلی اشاره کرد و گفت: توجه به مباحث فرهنگی و اجتماعی شهرداری را از یک نهاد خدماتی به یک نهاد خدماتی، اجتماعی تبدیل کرده است و این در حالی است که شهرداری تهران در حال حاضر توجه ویژهای را به سراهای محلات و فرهنگسراها دارد.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر سوم تهران تصریح کرد: براساس نظرسنجیهای صورت گرفته 97 درصد از مردم تهران مشکل اصلیشان آلودگی هوا است که البته به آلودگی هوا باید آلودگی آب، آلودگی بصری هم اشاره کرد.
وی افزود: مدیریت شهری در 7 ساله گذشته توجه ویژهای را به توسعه حمل و نقل در شهر تهران داشته است به طوری که در سال 84 سالانه دو کیلومتر خط مترو به بهرهبرداری میرسید که این رقم در حال حاضر سالیانه بالغ بر 12 کیلومتر رسیده است.
دبیر اضافه کرد: امیدواریم مدیریت یکپارچه شهری در این دوره و با همکاری مجلس محقق شود که یکی از آروزهای اعضای شورای شهر است.
عضو شورای شهر سوم و چهارم تهران خاطر نشان کرد: در چند روز گذشته برخی از وزرای دولت یازدهم از جمله وزیر بهداشت و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اقدامات انجام شده شهرداری و شخص قالیباف تقدیم کردهاند که این نشان دهنده رضایت دولتمردان از شهرداری است.
مردم نباید دچار تنش های سیاسی شوند
در ادامه محمد مهدی تندگویان یکی دیگر از اعضای شورای شهر چهارم تهران که به صورت تلفنی در این برنامه شرکت کرد، اظهار داشت: هم اکنون فضای خوب و مناسب و مطلوبی در بین منتخبین شورای چهارم وجود دارد که امیدواریم این فضا در ادامه نیز حکمفرا باشد.
وی تصریح کرد: جو شورا، جو آرامی است و این در حالی است که هیچ طیف و گروهی تا به امروز دخالتی را در خصوص اعلام گزینههای شهرداری نداشته است و بیشتر بحثهای منتخبین شورا تخصصی بوده است.
عضو شورای شهر چهارم تهران تصریح کرد: پس از انتخابات شورای چهارم جلسات غیررسمی با حضور منتخبین شورای چهارم و همچنین شهردار فعلی و معاونین وی برگزار شده است که در حین برگزاری جلسات به سؤالات منتخبین در بخشهای مختلف پاسخ داده شده است.
تندگویان تأکید کرد: ما همه موافق هستیم که مردم نباید دچار تنشهای سیاسی شوند و امیدواریم تا پایان کار این شورا این موضوع مورد توجه منتخبین و اعضای شورای شهر باشد.
وی افزود: کمیته 7 نفرهای از سوی منتخبین شورای چهارم برای تدوین شاخصهای انتخاب شهردار تشکیل شده است که برای تعیین شهردار چند شاخص کلی در نظر گرفته شده است.
تندگویان ادامه داد: برای نخستین بار در شورای شهر میثاقنامهای نوشته شده است که این میثاقنامه قرار است توسط شهردار آینده تهران به امضاء برسد که عمده مسائل این میثاقنامه در حوزه خدمات شهری و ارائه خدمات به شهروندان است.
وی تصریح کرد: شهردار آینده تهران باید فردی دیندار و پاکدست باشد و ما از افرادی که توانمندی کار اجرایی را در سطح شهر تهران دارند دعوت خواهیم کرد تا برنامههای خود را برای شهرداری تهران اعلام کنند.
تندگویان گفت: پس از انتخابات شورای چهارم و تا زمان آغاز رسمی فعالیت شورای چهارم فرصت خوبی بوده و تا برخی از گزینههای مدنظر با حضور در جلسات غیررسمی برنامههای خود را برای شهرداری تهران اعلام کنند و این در حالی است که ما میتوانیم با مرور برنامهها فرد واجدالشرایط را برای تهران انتخاب کنیم.
عضو شورای شهر چهارم تهران تصریح کرد: در حال حاضر مسئلهای که بسیار حائز اهمیت است این است که شهردار فعلی نمیتواند براساس قانون مجددا به عنوان شهردار مشغول به کار شود که البته در این زمینه برخی از اعضاء شورای سوم و رئیس شورا نظر دیگری را دارند که ما نیز نظر آنها را قبول نداریم و در این باره بهتر است مجلس محترم براساس قانون و قوانین مقررات پاسخ کتبی خود را در این زمینه ارسال کند.
تندگویان در ادامه تأکید کرد: ما براساس قانون 3 ماه فرصت داریم شهردار تهران را انتخاب کنیم.
وی در پایان گفت: شهردار فعلی تهران در این دوره در برخی از موارد از جمله از لحاظ سخت افزاری پیشرفتهای خوبی را در سطح شهر تهران انجام داده و نمیتوان منکر زیباسازی شهر تهران شد ضمن اینکه از اولویتهای بعدی شهردار تهران باید توجه به اقتصاد پایدار شهری باشد.
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