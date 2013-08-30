تامین مالی 72 هزارمیلیاردتومانی در بورس/ دلیل توقف انتشار اوراق سلف نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی حسینی با بیان اینکه میزان تأمین مالی از طریق بازار اولیه و ثانویه از سال گذشته تاکنون بالغ بر 72 هزار میلیارد تومان بوده است بر لزوم دقت در اعلام آمارها از سوی کارشناسان تأکید کرد و گفت: از سال گذشته تاکنون در بازار اولیه بیش از 18.5 هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت، اوراق اجاره و یا افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام صورت گرفته است، این در حالی است که در همین مدت، عملکرد بازار ثانویه در تأمین مالی نیز به بیش از 53.5 هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

معاون سازمان بورس به نقش پررنگ بورس کالای ایران در تأمین مالی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر صرفا ارزش تأمین مالی صورت‌ گرفته از طریق معاملات سلف و نسیه در بورس کالا را مدنظر قرار دهیم خواهیم دید که از سال گذشته تاکنون بورس کالا توانسته به تنهایی بیش از 26 هزار میلیارد تومان برای تولیدکنندگان کالاها تأمین مالی کند، این در حالی است که ارزش تأمین مالی صورت‌ گرفته توسط بازار سهام شامل بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس نیز در این مدت، با احتساب معاملات عمده و انتقالی 46 هزار میلیارد تومان و بدون احتساب این معاملات حدود 25 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی به موضوع انتشار اوراق سلف نفتی اشاره کرد و افزود: با وجود فراهم شدن همه مقررات و زیرساخت‌های نرم‌افزاری لازم برای انتشار اوراق سلف نفتی، برنامه انتشار این اوراق در سال گذشته به دلیل عدم آمادگی بانک مرکزی و وزارت نفت در آخرین مراحل متوقف شد.

حسینی خاطرنشان کرد: در صورتی‌ که در حال حاضر بانک مرکزی و وزارت نفت آمادگی داشته باشند، هیچ محدودیت اجرایی برای انتشار و عرضه اوراق سلف نفتی وجود ندارد و با انتشار این اوراق نیز قطعا شاهد تأمین مالی قابل توجه دولت ازطریق بازار سرمایه خواهیم بود.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس بیان داشت: از ابتدای سال جاری تا اواسط مرداد ماه بیش‌از 57 هزار میلیارد ریال سهم به‌صورت آنلاین معامله شده است که این رقم نسبت به دوره مشابه پارسال 455 درصد رشد داشته است. وی افزود: تعداد سهام داد و ستد شده به روش آنلاین نیز از ابتدای امسال تاکنون بیش از 15 میلیارد و 46 میلیون سهم بوده که رشد 228 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

وی به نسبت معاملات برخط به مجموع خرد و بلوک اشاره و خاطرنشان کرد: این نسبت هم‌ اکنون 33 درصد است، در حالی که سال گذشته 23 درصد بوده، بنابراین می‌توان گفت در حال حاضر یک سوم معاملات بصورت آنلاین (برخط) انجام می‌شود که این موضوع، نشان‌ دهنده استقبال خوب سرمایه‌گذاران از این سامانه است.

این مقام مسئول در بورس با بیان اینکه میانگین ارزش روزانه معاملات خرد و بلوک در بازار سهام 200 میلیارد تومان است گفت: این حجم از معاملات نشان می‌دهد که بازار سهام از نقدشوندگی بسیار مناسبی برخوردار است.