  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۸ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۰۸

در هفته دولت؛

239 پروژه و طرح عمرانی در خراسان شمالی افتتاح شد

239 پروژه و طرح عمرانی در خراسان شمالی افتتاح شد

بجنورد- خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: همزمان با هفته دولت سال جاری ۲۳۹ پروژه و طرح عمرانی در شهرستان های مختلف استان به بهره برداری رسید.

عطاء الله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در هفته دولت سال جاری در هشت شهرستان خراسان شمالی در مجموع 239 پروژه عمرانی به بهره برداری رسید.

وی با بیان این که این پروژه‌ها شامل طرح های برق رسانی، گازرسانی، آسفالت، طرح هادی، ساختمان دهیاری، عمران شهری، پارک کودک و ... می شد، اظهار داشت: برای اجرای این پروژه ها 52 میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده بود.

به گفته قادری در این هفته در شهرستان بجنورد 30 پروژه، در شهرستان مانه و سملقان 46 پروژه، اسفراین 25 پروژه، جاجرم 46 پروژه، شیروان 21 پروژه، فاروج 41 پروژه، گرمه 21 پروژه و شهرستان مرزی راز و جرگلان نیز 9 پروژه به بهره برداری رسید.

وی شهرستان جدیدالتاسیس راز و جرگلان با 9 پروژه و شهرستان جاجرم با 46 پروژه را شهرستان های دارای به ترتیب کمترین و بیشترین پروژه افتتاحی در هفته دولت در خراسان شمالی ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دوم تا هشتم شهریور ماه به مناسبت سالگرد انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقین و شهادت شهیدان مظلوم رجایی و باهنر در سال 1360 به نام هفته دولت نامگذاری شده است.

کد مطلب 2125847

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها