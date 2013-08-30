239 پروژه و طرح عمرانی در خراسان شمالی افتتاح شد

عطاء الله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در هفته دولت سال جاری در هشت شهرستان خراسان شمالی در مجموع 239 پروژه عمرانی به بهره برداری رسید.

وی با بیان این که این پروژه‌ها شامل طرح های برق رسانی، گازرسانی، آسفالت، طرح هادی، ساختمان دهیاری، عمران شهری، پارک کودک و ... می شد، اظهار داشت: برای اجرای این پروژه ها 52 میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده بود.

به گفته قادری در این هفته در شهرستان بجنورد 30 پروژه، در شهرستان مانه و سملقان 46 پروژه، اسفراین 25 پروژه، جاجرم 46 پروژه، شیروان 21 پروژه، فاروج 41 پروژه، گرمه 21 پروژه و شهرستان مرزی راز و جرگلان نیز 9 پروژه به بهره برداری رسید.

وی شهرستان جدیدالتاسیس راز و جرگلان با 9 پروژه و شهرستان جاجرم با 46 پروژه را شهرستان های دارای به ترتیب کمترین و بیشترین پروژه افتتاحی در هفته دولت در خراسان شمالی ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دوم تا هشتم شهریور ماه به مناسبت سالگرد انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقین و شهادت شهیدان مظلوم رجایی و باهنر در سال 1360 به نام هفته دولت نامگذاری شده است.