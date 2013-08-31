سرنوشت افزایش 25هزارتومانی حقوق کارگران/ مصوبه دولت دهم در انتظار ابلاغ

هادی ابوی در گفتگو با مهر از آخرین وضعیت ابلاغ افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران در سال جاری خبر داد و گفت: با وجود تصویب افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن و 15 هزارتومانی حق بن نقدی کارگران و پیش بینی اجرایی شدن آن از ابتدای مردادماه امسال؛ هنوز ابلاغیه ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نشده است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: مصوبه افزایش حق مسکن و حق بن مربوط به اواخر کار دولت دهم است و طبق گفته وزیر سابق افزایش حق مسکن در هیئت وزیران دولت قبل مصوب شده بود، اما با وجود جا به جایی های صورت گرفته در وزارت تعاون، کار و رفاه تا به امروز ابلاغیه ای به دست ما نرسیده است.

ابوی عدم ابلاغ افزایش 25 هزارتومانی دریافتی کارگران را باعث تاخیر اجرای آن توسط کارفرمایان دانست و افزود: البته بسیاری از کارفرمایان این موضوع را پیگیری کرده اند و مرتبا سوال می شود که سرنوشت مصوبه به کجا رسید، اما عدم ابلاغ باعث سردرگمی کارگران و کارفرمایان شده است.

این مقام مسئول کارگری کشور خاطر نشان کرد: در هر صورت افزایش 25 هزارتومانی حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران جزو مطالبات معوق آنها از کارفرمایان خواهد بود که پس از ابلاغ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید از سوی کارفرمایان به آنها پرداخت شود.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: هرچند رقم افزایش در مقایسه با بالا رفتن هزینه های کارگران و کل جامعه ناچیز است اما تاکنون باید تکلیف آن روشن می شد. در هر صورت نمایندگان کارگران این موضوع را در حال پیگیری هستند تا سرنوشت آن روشن شود.

به گزارش مهر، مردادماه امسال و در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم شورای عالی کار افزایش 10 هزارتومانی و 15 هزارتومانی حق بن نقدی کارگران را تصویب کرد که طبق قانون افزایش حق مسکن باید به تایید هیئت وزیران نیز می رسید. اسدالله عباسی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه دولت دهم در اینباره گفت: هیئت وزیران دولت سابق افزایش حق مسکن را مصوب کرده بود و باید از سوی وزارت کار برای اجرا ابلاغ شود.

هرچند علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قول ابلاغ افزایش 25 هزارتومانی حق بن و حق مسکن کارگران را در آینده نزدیک داده است، اما پیگیری و تصویب افزایش های جدید از 6 ماه گذشته و در واقع از ابتدای سال جاری دنبال می شود اما تاکنون چیزی عاید مشمولان قانون کار نشده است.