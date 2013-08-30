به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، بخشی از مراسم امسال فستیوال فیلم سن سباستین که برای انتخاب بهترین فیلم های اسپانیایی سال طراحی شده است، شامل فیلم هایی مانند "خیلی هیجان زده ام" پدرو آلمادوار، "دیروز هیچ وقت به پایان نمی رسد" ایزابل کویزت و "طاعون" نیوس بالوس می‌شود.

فیلم آلمادوار یک کمدی است که داستانش در یک هواپیما اتفاق می افتد و "دیروز هرگز به پایان نمی رسد" داستان یک رابطه عشقی است که به مشکل‌های زیادی بر می‌خورد. فیلم "طاعون" بالوس نیز که در بارسلونا اتفاق می افتد درباره تلاش های پنج نفر برای زنده ماندن در شهر آفت‌زده اقتصادی اسپانیاست.

این بخش از فستیوال سن سباستین که "ساخته شده در اسپانیا" نام دارد سعی دارد بعضی از بهترین فیلم های تولید شده اسپانیایی سال را به تماشاچیان نشان دهد.

این بخش همچنین شامل فیلم "Invasor" ساخته دنیل کالپارسورو نیز می شود که محصول مشترک اسپانیا و فرانسه و درباره یک دکتر ارتش است که بعد از انجام ماموریتش در عراق و جان سالم به در بردن از یک حمله، به اسپانیا باز می گردد.

"خیلی هیجان زده‌ام" جدیدترین فیلم آلمادوار است که در سال 2013 ساخته شده و جدیدترین تجربه او پس از فیلم "پوستی که در آن زندگی می کنم" در سال 2011 است. در این فیلم کارلوس آره سس، خاویر کامارا و لولا دوناس بازی می کنند.

امسال انیمیشن سه بعدی "فوتبال دستی" آغازگر این جشنواره در مراسم افتتاحیه و "جوان و شگرف" ساخته ژان- پی ‌یر ژونه فیلم اختتامیه جشنواره هستند.

شصت و یکمین جشنواره فیلم سن سباستین از بیستم تا بیست و هشتم سپتامبر(29 شهریور تا 6 مهر) در شهر ساحلی نوردرن اسپانیا برگزار می شود.