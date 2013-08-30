یکسان سازی تلاویو با خاک اولین پیامد حمله به سوریه است/ حامیان آمریکا روی خوش نخواهند دید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام خدیری در خطبه های نماز جمعه امروز پرند با اشاره به تحولات منطقه و تحرکات صورت گرفته برای حمله نظامی به سوریه در روزهای گذشته به بهانه استفاده از مواد شیمیایی توسط دولت این کشور گفت: بازرسان سازمان ملل در حال بررسی هستند و تاکنون از سوی دبیر کل این سازمان اعلام شده که به موردی دست نیافته اند.

کلید پایان جنگ در دست آمریکا نیست

وی با بیان اینکه استفاده از سلاح های شیمیایی به دست آمریکا و عمال او انجام می شود، اظهار داشت: صدام در جنگ تحمیلی از این سلاح علیه ما استفاده کرد، رهبری در این خصوص اعلام کرد ما از این سلاح استفاده نکرده و نخواهیم کرد و مقاومت لبنان هم افتخار می کند که رهبرشان ولی امر مسلمین است و حمایت ایران از خط مقاومت هم افتخار است و تا ابد از این مقاومت حمایت خواهد کرد و از هیچ کس ترسی ندارد.

خدیری با تاکید بر اینکه آمریکا بداند که اگر جنگ را آغاز کند، کلید آغاز در دست اوست اما کلید پایان در دست او نیست، بیان داشت: اینجا دو واقعیت مطرح است، اگر آمریکا حمله کرد چه خواهد شد، اگر آمریکا این حماقت تاریخی را انجام دهد اولین پیامد این خواهد بود که تلاویو با خاک یکسان خواهد شد، پیامد دوم هم اینکه آب خوش از حلقوم کشورهایی که از منافع آمریکا در منطقه حمایت و نگهداری می کنند پایین نخواهد رفت و روی آرامش نخواهد دید.

سوریه برای ایران مانند عراق نیست

امام جمعه پرند با بیان اینکه سوریه برای ایران مانند عراق نیست و به خاطر تربیت خط مقاومت و خط صدور انقلاب اسلامی دارای ارزش و اهمیت بالایی است، افزود:کسانی که می گویند بعد از سوریه نوبت ایران است، این تحلیل، تحلیل نادرستی است، دشمن و در راس آن آمریکا سال 59 به سراغ ایران آمد که پشت صدام همه دنیا بود.

وی با بیان اینکه در این دوران دفاع، سپاه و ارتش و ایثار ملت ایران آنها را به شکست وادار کرد و رسوا شدند، گفت: در دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی در دست دشمن نماند و اگر چنانچه دوباره چنین قصدی از سوی دشمن وجود داشته باشد تا ابد هر گونه تجاور به ایران اسلامی توسط جوانان ما برای همیشه درهم خواهد شکست.

حرکت دسته عزاداری در روز شهادت امام جعفر صادق(ع)

خدیری در ادامه با اشاره به مناسبت های مختلف و قرار داشتن در آستانه شهادت امام جعفر صادق(ع) 25 شوال اظهار اشت: خدمت امام زمان(عج) و رهبری و مراجع عظام و همه شیعیان و عاشقان و پیروان آن حضرت این شهادت را تسلیت می گوییم.

وی گفت: در زمان امام صادق(ع) شیعه صاحب هویت شد باید دین خود را به آن حضرت ادا کنیم و امیدواریم مراسم مختلف عزاداری برگزار شود و ساعت 11 صبح روز دوشنبه هم دسته عزاداری هیئات مذهبی شهر از مقابل حوزه علمیه به سمت مسجد جامع حرکت کرده و برای عزاداری آن حضرت به سر و سینه خواهیم زد که ان شاالله همه حضور چشمگیری داشته باشند تا این روز بزرگ را پاس بداریم.

تعامل و همکاری شورا و مسئولان برای حل مشکلات مردم

امام جمعه پرند با اشاره به آغاز به کار رسمی و قانونی شوراهای شهر و روستا خطاب به اعضا در توصیه هایی گفت: در پرند هم از 12 شهریور کار شورا آغاز می شود که باید به یاد داشته باشیم، وقت سریع می گذرد و چهار سال این مسئولیت بر دوش شماست سعی کنید در پیشگاه مردم و روز قیامت روسپید باشید و صادقانه خدمت کنید و کاراها را برای خدا انجام بدهید.

خطیب نماز جمعه پرند با اشاره به درخواست های زیاد مردم در خصوص مشکلات شهر خطاب به اعضای شورا گفت: با توجه به مدیریت دو قطبی شهر توسط شهرداری و شرکت عمران باید با تعامل و همکاری و کمک مردم، کارها را پیش برد و به مردم خدمت کرد.

خدیری سالروز شهادت دو شهید رجایی و باهنر را به محضر ملت تبریک و تهنیت گفت و اظهار داشت: افتخار است که شهید رجایی را به عنوان یک رئیس جمهور داشتیم او یک الگو و اسوه بود و امروز بعد از سالیان راه و خط و تفکر آنها را مطرح می کنیم و برای آنها طلب علو درجات و مغفرت داریم.

اثرات جسمانی، تربیتی، اجتماعی، آموزشی و اخلاقی در بازی فرزند

بر اساس این گزارش، امام جمعه پرند در خطبه اول نماز جمعه این شهر در ادامه مبحث سبک زندگی و تربیت فرزند به موضوع "بازی" و بازیگوش بودن و نشاط فرزند و میدان دادن او برای بازی و تفریح و حفظ این محیط توسط پدر ومادر پرداخت.

این مسئول با اشاره به دوران بازی بچه ها افزود: بچه ای که در دوران بچگی بازیگوش باشد بزرگ که می شوند متفکر و بردبار در آینده هستند چنانچه پیاامبر اکرم(ص) فرمودند: اگر دیدید بچه شما خیلی بازیگوش است بدانید در دوران بزرگسالی پخته می شود و بازی در بچگی مورد ازدیاد عقل بچه در بزرگی می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید به بچه ها در بچگی برای بازی کردن میدان داد، ادامه داد: امام کاظم (ع) فرمودند برای اینکه بچه ها در بزرگی حلیم و بردبار و محکم باشد باید در طفولیت به آنها برای بازی کردن میدان داد.

امام جمعه پرند با اشاره به اثرات بازی در کودکان در دوران بچگی اظهار داست: بازی در دوران بچگی فرزندان اثرات و ارزش های جسمانی، تربیتی، اجتماعی، آموزشی و اخلاقی و معنوی دارد که تمامی اینها بواسطه این بازی ها به دست می آید و بسیار برای فرزند مفید است.

خطیب نماز جمعه پرند با اشاره به سن بازی برای فرزندان گفت: باید تا 7 سالگی برای هر نوع بازی بچه ها را آزاد گذاشت تا هر نوع بازی که دوست دارند انجام دهند اما بعد از سن 7 سالگی پدر و مادر باید به بازی فرزندان نظارت داشته و آنها را کنترل کنند.

نکات بارز تربیتی در بازی فرزندان و وظایف پدر و مادر

خدیری به نکات بارز تربیتی و آموزشی در بازی فرزندان اشاره کرد و خطاب به والدین درخصوص وظایف آنها گفت: اولین وظیفه فراهم کردن زمینه و محیط بازی و هدایت فرزندان، دومین وظیفه آنکه والدین باید با بچه به حالت بچه رفتار کنند و با او همبازی شوند.

وی به وظایف دیگر پدر و مادر در زمینه تربیتی در بازی بچه ها اضافه کرد: همبازی شدن با بچه اکمال پدر و مادر است و پیامبر اکرم(ص) هم می فرمایند: خدا در بهشت خانه ای ساخته که اسم آن فرح و شادی است و وارد آن نمی شود کسی که دل بچه های خود را به دست بیاورد

امام جمعه پرند خطاب به والدین با تاکید بر اینکه نکات تربیتی و آموزشی در بازی کودک را بکار بگیریم، بیان داشت: بازی در کودکان در دوران بچگی مایه ارضای اوست و شخصیت او را شکل می دهد و همچنین مهارت های زندگی را در طفولیت با بازی فرا می گیرد.

بر اساس این گزارش، قبل از مراسم نماز جمعه این هفته، پایگاه مقاومت بسیج یادگار امام با حضور امام جمعه، سرهنگ زنگنه فرمانده سپاه رباط کریم و جمعی از بسیجیان و نمازگزاران افتتاح شد.