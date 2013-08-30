قدرت دولت هاي استكباري در مقابل وحدت مسلمانان محکوم به شکست است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی ظهر جمعه در خطبه های عبادی، سیاسی نماز جمعه شهر نهاوند در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) اظهار داشت: اختلاف وتفرقه افکنی و تضعیف کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه رویکرد جدید شیطان بزرگ آمریکا و متحدانش برای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی است.

مغیثی گفت: تروریست و وجود تسهیلات کشتار جمعی شیمیایی در منطقه خاورمیانه و در میان کشورهای اسلامی بهانه واهی و دروغین و عوام فریبانه آمریکاست که بارها به وسیله آن به کشورهای مختلف حمله کرده است و امروز کشورمسلمان سوریه را با این ادعاهای باطل هدف قرار داده اند.

وی افزود: تنها قدرت و عاملی که میتواند جلوی حمله نظامی آمریکا به کشورمسلمان سوریه و اجرای برنامه و طرح بزرگ آمریکا برای تضعیف و نابودی کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه را بگیرد وحدت، همدلی و اتحاد تمام کشورهای مسلمان دنیا مخصوصا منطقه خاورمیانه است.

امام جمعه شهر نهاوند با اشاره به اینکه اگر آمریکا موفق شود امنیت و حیات رژیم صهیونیستی را در منطقه تأمین کند این منطقه محل توجیه فروش کالاهای مختلف نظامی و غیر نظامی آمریکا جنایتکار می شود گفت: اگر آمریکا متوجه شد در مقابلش قدرت واحد کشورهای مسلمان قرار دارداز اجرای برنامه های خود عقب نشینی می کند.

حجت الاسلام مغيثي درقسمت دیگری از خطبه های نماز جمعه شهر نهاوند، عنوان کرد: در اولین دیدار رئیس جمهور جدید و هئیت دولت با مقام معظم رهبری، ایشان مهمترین اولویت کاری دولت یازدهم را رسیدگی به وضع معیشتی مردم و ساماندهی مشکلات اقتصادی کشور به منظور کاهش فشار به مردم و کم کردن هزینه های عنوان نمودند.

دشمنان در صدد القا نا كار آمدي نظام اسلامي اند

وي اظهار داشت: امروز دشمنان انقلاب در صدد هستند با تشدید تحریم ها و فشارهای اقتصادی به مردم ایران القا نا كار آمدي نظام اسلامي اند، به همین منظور رئیس جمهور محترم، اعضا هئیت دولت و همه مسئولین باید با جدیت و تلاش و برنامه های مناسب در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم تلاش کنند.

وی با اشاره به روز تروریسم گفت: ایران اسلامی از وجود تروریسم و فعالیت آن ضربه های سنگین و جبران ناپذیری خورده است که شهادت 17 هزار نفر از مسئولین و مقامات نظام و مردم در طول 34 سال گذشته که از عمر این نظام اسلامی می گذرد از جمله انهاست.

امام جمعه شهر نهاوند در پایان خطبه های نماز با توجه به کم رنگ شدن ارزش های فرهنگی و مذهبی در جامعه مانند عفاف، حجاب و نماز اول وقت در مساجد گفت: مبارزه با مواد مخدر، بی حجابی و ترویج شبهات اعتقادی باید در دستور کار مسئولین شهرستان قرار بگیرد.

راهپيمايي مردم نهاوند درمحكوميت اقدامات مداخله جويانه استكبار

در پایان نماز جمعه شهر مردم مومن و نمازگزار و انقلابی شهر نهاوند با حضور در راهپیمایی میدان امام خمینی(ره) تا چهار راه معلم با شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل، حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست، ما همه سرباز توه ایم خامنه ای گوش به فرمان توه ایم خامنه ای ضمن اعلام انزجار و نفرت خود از اقدامات وحشیانه و مداخله جویانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه مخصوصا سوریه با قرائت بیانیه ای اعلام آمادگی خود را برای حضور در سوریه و مقابله با آمریکا در صورت حمله به کشور سوریه اعلام کردند و از دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق در خواست کردند زمینه را برای حضور آنان در کشور سوریه فراهم نمایند.