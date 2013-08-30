شهرک صنعتی صومعه سرا بازده اقتصادی خوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن واحدی شامگاه ظهر جمعه در جمع مسئولان ضمن تبریک هفته دولت اظهار داشت: شهرک صنعتی صومعه سرا دارای 84 واحد صنعتی است که از این تعداد تنها 29 واحد فعال هستند.

وی همچنین مشکل اقتصادی را عامل اصلی راکد ماندن این شرکت ها دانست و اظهارداشت: از بین 29 واحد صنعتی فعال شهرک صنعتی صومعه ‌سرا شرکت " فضل نور " با تولید نئوپان و شرکت " لبنی پردیس " از فعال‌ ترین شرکت‌ ها هستند.

مدیر شهرک صنعتی صومعه سرا گفت: راه اندازی و رونق واحد های شهرک صنعتی بسیاری از نیازهای استان را برطرف می کند که این امر یاری مسئولان را می طلبد.

وی افزود: شرکت " سبوس کندوج " که برای 50 نفر اشتغالزایی داشته اکنون به دلیل مشکل مالی راکد مانده است.

واحدی اذعان داشت: این شرکت با تولید روغن ‌های گیاهی به عنوان یک واحد راهبردی محسوب می‌ شود.

وی در ادامه خواستار همکاری و مساعدت بیشتر مسئولان به واحد تولیدی " سبوس کندوج " شهرک صنعتی صومعه‌ سرا شد و اظهارداشت: صومعه‌ سرا و حتی استان با رونق این واحد تولیدی و افزایش تولید دانه ‌های روغنی از واردات این محصول بی‌ نیاز می ‌شود.

مدیر عامل شرکت نساجی صبا بافت نیز در این مراسم گفت: شرکت نساجی صبا بافت با اعتبار چهار و نیم میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

علیرضا حقی افزود: از مجموع این اعتبارات 15 درصد به صورت تخصیص تسهیلات بوده است.

وی در ادامه یادآورشد: روزانه افزون بر هزار و 800 متر مربع پارچه با کیفیت بالا در این شرکت تولید می شود.