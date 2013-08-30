هواداران پرسپولیس باید صبور باشند/ نمایش خوبی برابر فولاد داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، پیام صادقیان در پایان دیدار شامگاه امروز جمعه تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی گفت: امروز بازی خوبی را برگزار کردیم و هواداران پرسپولیس باید صبور باشند و تیم را حمایت کنند. فوتبال برد و باخت دارد. یک روز ما هم برنده می شویم و یک روز هم ممکن است نتیجه را واگذار کنیم. به هر حال باید باخت را فراموش کرد و برای بهتر شدن تلاش کرد.

این بازیکن تصریح کرد: من از قبل هم گفته بودم که بازی مقابل فولاد خوزستان خیلی حیاتی است و خدا را شکر می کنم که این دیدار را بردیم و برای بازی در دربی روحیه گرفتیم.

تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین بازی هفته هفتم لیگ برتر فوتبال که شامگاه امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد با نتیجه 3 بر یک از سد فولاد خوزستان گذشت.