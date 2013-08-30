به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ شامگاه جمعه پس از پیروزی تیمش مقابل نفت تهران اظهار داشت: باید بگویم ما جدای از اینکه در دقایق آخر دو گل خوردیم بازی خوبی به نمایش گذاشتیم چون نباید فراموش کنید که نفت تیم قلدری است و سیستم فوتبال آنها سیستم انگلیسی بر پایه سانترهای بلند بود.

وی افزود: درست است که اختلاف از سه گل به یک گل رسید اما به هر حال ما سه امتیاز را گرفتیم و این دومین برد پیاپی ما بود و امیدوارم که با توجه به روحیه این پیروزی هفته‌های آینده بازی‌های بهتری انجام دهیم.

سرمربی ذوب‌آهن در مورد شرایط بدنی بازیکنان و اینکه در 20 دقیقه آخر کم آوردند، تصریح کرد: از قبل می‌دانستیم که بازیکنان نفت از نظر بدنی تیم قوی‌تری از ما دارند اما بازیکنانی مثل مسمان، فرهادی و رجب‌زاده در 60 دقیقه اول با پاس‌کاری‌های کوتاهی که انجام دادند، کار را برای پیروزی راحت‌تر کرده و من تلاش می‌کنم که بازی تک‌ضرب مشخصه فوتبال ذوب‌آهن قرار گیرد اما به هر حال تیم ما هنوز در فشار فصل قبل است و برای بهبود زمان احتیاج داریم.

وی ادامه داد: همه امید ما به اردوی تیم ملی در پرتغال بود تا در این 20 روز استراحت، بتوانیم اردوی مناسبی برویم و روی شرایط بدنی بازیکنان کار کنیم اما از بدشانسی ما اردو لغو شد.

بوناچیچ پیرامون اینکه بازیکنان در 20 دقیقه پایانی تمام شده دانستند و بازی را رها کردند، گفت: با شما موافقم اما کار خاصی برای این تفکر بازیکنان نمی‌شود انجام داد و آنها بعد از گل سوم فکر کردند کار تمام شده است؛ البته این را مد نظر داشته باشید که ما علیرضا محمد و سپهر حیدری را نیز نداشتیم اما سایر بازیکنان بازیکنان باتجربه‌ای هستند و نباید فضا را در اختیار تیم حریف قرار دهند که دو گل یکسان به ما نزند.

وی گفت: دو گل خورده ما به خاطر این بود که تمرکز فردی بازیکنان در این صحنه‌ها به هم ریخت، البته شماره ده تیم حریف، رضا نوروزی خیلی پر تلاش بود و اکثر توپ‌های هوایی را روی سر دفاع ما زد.

سرمربی ذوب‌آهن پیرامون حاشیه‌های پیرامون مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان و هیئت فوتبال این استان و تاثیر آن بر بازی ذوب‌آهن که منجر به حاشیه‌هایی پیرامون لغو این بازی شد، اضافه کرد: من در کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته این مسئله را شنیدم و فکر نمی‌کنم این اتفاق پیش از این جایی بوده باشد که به دلیل یک اختلاف بازی لغو شود اما خوشحالم که ما در کل این بازی را بردیم و همه چیز خوب از آب در آمد.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و نفت تهران با پیروزی سه بر دوی ذوب‌آهن به پایان رسید.