مدیریت استانداری با مدیریت هزینه تفاوت دارد / اصفهان طی 10 سال اخیر توسعه نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، در میان نام ها و گزینه هایی که این روزها برای تصدی مسئولیت های اقتصادی و عمرانی در سطح کشور و به ویژه استان اصفهان ، مطرح می شود عبدالحسین سیف اللهی یکی از شهرداران گذشته شهر اصفهان و معاون عمرانی استانداری این استان از نیمه دوم سال 1360 تا 1365 و همچنین از 1370 تا 1381 از جمله کسانی است که در این میان نام او مطرح است.

وی به جز سمت های دولتی در اصفهان، سابقه حضور در چند استانداری دیگر کشور، معاون عمرانی سازمان اوقاف کشور، مسئولیت زیباسازی شهر تهران در دوران شهرداری غلامحسین کرباسچی، مشاور وزیر کشور در دولت اصلاحات، قائم مقام سازمان شهرداری های کشور، مسئولیت در توسعه عمرانی بسیاری از بفاع متبرکه و بسیاری دیگر از عناوین را در کارنامه دارد.

وی هم اکنون رییس هیات مدیره آزادراه تهران-شمال را به عهده دارد، مسئولیتی که شاید عده ای معدود از آن با خبر بودند و به گفته خودش " افتخارم این است که بی سروصدا در گوشه گوشه مملکت فعالیت می کنم."

سیف اللهی در سال های دوری از فضای مدیریتی اصفهان، با انتقاداتی در خصوص نحوه عملکرد گذشته در سوی مدیران وقت و برخی فعالان میراث فرهنگی استان اصفهان مواجه بود. وی معتقد است بسیاری از حساسیت ها و دغدغه های فعالان میراث فرهنگی استان اصفهان راه حل فنی دارد و از طریق فنی قابل حل است. گفتگوی خبرنگار مهر با وی در خصوص این انتقادات و اظهارنظر در خصوص آن در ادامه می خوانید:

مهر: از توسعه شروع می کنیم و نگاه شما به توسعه، با توجه به ظرفیت های طبیعی و تاریخی اصفهان، فکر می کنید این شهر زیبا باید به چه شکلی توسعه پیدا کند که این ظرفیت ها هم حفظ و هم استفاده شود؟

متاسفانه در طی ده سال گذشته اصلاً توسعه ای شکل نگرفته و آن چه در شهر و استان اصفهان کار شده، همه شامل بارگذاری هایی است که از قبل صورت گرفته است. شما ببینید طرح جامع اصفهان در چه سالی به تصویب رسیده است. طرح جامع اصفهان در زمان بنده به عنوان معاون عمرانی استانداری اصفهان تصویب شد و حداقل چهار الی پنج سال دیگر باید طرح جامع اصفهان را پیاده کنیم. تمام رینگ های ترافیکی شهری اصفهان و پل های زیرگذر و روگذر در زمان مدیریت من در اصفهان آغاز شد. زمانی که عظیمیان شهردار وقت اصفهان می خواست اتوبان خیام-خرم را اجرا کند، قصد داشت این اتوبان را از روی سطح زمین بکشد و تنها کسی که آن زمان جلوی این تصمیم ایستاد و اصرار کرد که باید خیام-خرم پایین برود و رینگ سوم تعریف شود، من بودم. اگر امروز می بینیم بهبودی در عبور و مرور در شهر وجود دارد، مربوط به همان برنامه ریزی است. شما ببینید بر روی رینگ چهارم که در آن زمان طراحی شده بود، چه کاری در این سال ها صورت گرفته. حالا این مسائل در مورد شهر اصفهان بود، در استان اصفهان هم همین طور است. جاده هایی که دو بانده شد از اصفهان به تهران، شیراز، یزد، شهرکرد و غیره تماماً در زمان مدیریتی سابق یا انجام شده و یا شروع شد. ما با عوارضی سنگبری ها یکی از این جاده ها را دوبانده کردیم نه با پول دولت و یا با پول عوارض شهرداری ها اتوبان کاشان-نطنز-اصفهان را ساختیم نه پول بودجه دولتی.

در طرح تونل های آبی هم همین طور. چشمه لنگان با پول عوارض شهرداری ها آغاز شد نه پول دولت. آیت الله هاشمی رفسنجانی در آن زمان سوال کردند که "پول این طرح را از کجا می خواهید تامین کنید؟ " که در آن زمان، استانداری وقت (جهانگیری) و من به عنوان معاون عمرانی گفتم از طریق عوارض به پیش می بریم. حتی زیر آن طرح را دو تن از نمایندگان استان چهارمحال امضا کردند که ما توانستیم عوارض بر تولیدات پلی اکریل، سیمان سپاهان، ذوب آهن، فولاد مبارکه و ... ببندیم و کارها را آغاز کنیم.

مهر: پس چرا به اعتقاد برخی از جمله خود شما، این توسعه اکنون کندتر شده است؟

هیچ کس نمی تواند بگوید توسعه اصفهان از طریق دولت انجام شد. توسعه اصفهان در کشور محور شد تا بقیه استان ها هم بیایند و طلبکار دولت شوند. یکی از دلایلی که امروز اصفهان از مسیر توسعه عقب افتاده همین مساله است زیرا اصفهان با عوارض و پول خود مردم استان آغاز کرد ولی بقیه استان ها رفتند از دولت پول گرفتند و زمینه های توسعه را فراهم کردند. متاسفانه ده سال است توسعه اصفهان خوابیده است و کاری انجام نمی شود.

به جرات می گویم 90 درصد شهرداری های شهرهای استان اصفهان امروز محتاج پول دادند حقوق کارمندان خود هستند. علت این مساله چیست و چرا این توسعه خوابیده است؟ شروع بسیاری از عملیات های عمرانی نوین شهری در اصفهان بود و بعد از آن بقیه شهرها شروع به برخی عملیات های عمرانی نوین کردند به عنوان مثال پل روگذرها، چهارراه های غیرهم سطح و غیر متفاطع، همه از اصفهان شروع شد. مترو اصفهان بدون پول دولت شروع شد. شرکت مترو منطقه اصفهان با حضور 16 شرکت صنعتی، 12 شهرداری و 4 شهر جدید آغاز شد و اصلاً دولت پول نداد. مطالعات مترو اصفهان با بودجه UNDP(United Nations Development Programme) انجام شد، بعد شیراز، تبریز و مشهد پول از دولت گرفتند و مطالعات مترو خود را آغاز کردند. مطالعات مترو اصفهان با پول UNDP و سازمان ملل آغاز شد و اصلا ربطی به دولت ندارد.

این مسائل باید پاسخ داده شود که چرا زمانی روند توسعه در اصفهان بدون تکیه بر بودجه دولتی انجام می شد ولی امروز همه چیز وصل به دولت شده است. حتی اگر در زمینه بودجه گرفتن هم حساب کنیم، زمانی استان اصفهان در ردیف سه استان اول برای گرفتن بودجه های مختلف از جمله بودجه های عمرانی بوده است ولی اکنون این تنزل مقام از سه استان اول کشور، دقیقاً به سه استان آخر کشور در گرفتن بودجه های مختلف رسیده است.

علت را در چه می دانید؟

علت ناهماهنگی جدی مسئولان استان در همه رده هاست. همین الان آیا بین مجموعه استانداری و شهرداری اصفهان همدلی وجود دارد؟ علت عدم همدلی چیست و ضربه آن متوجه چه کسی می شود؟ چرا کسی تا حالا ننشسته این اختلافات را حل کند یا اصلاً حل آن وظیفه چه کسی است؟ توسعه این نیست که بنشینیم و دست روی دست بگذاریم که پول برسد تا با پول آن وضعیت را به پیش ببریم. ما مدیر هزینه نیستیم، مدیریت شهرداری مدیریت درآمد-هزینه است ولی مدیریت استانداری با مدیریت هزینه تفاوت زیادی دارد.

زمانی مکتب توسعه محور در اصفهان به قدری قدرتمند بود که کرباسچی به عنوان مدیر ارشد اصفهان و تیم او را برای مدیریت شهر تهران در راس شهرداری این شهر منصوب کردند. من در آن زمان مدیریت هیات مدیره شرکت زیباسازی شهر تهران را به عهده گرفتم و آن قدر کوزه گل در شهر تهران گذاشتم که یک روز به کرباسچی گزارش دادم امروز بیش از 700 هزار کوزه گل از گل های ما در شهر ناپدید شده و برخی از مردم برداشته اند. آقای حقانی که معاون خدمات شهرداری اصفهان بود به عنوان معاون خدمات شهری شهرداری تهران منصوب شد. واقعاً چه تیمی تحول در شهر تهران ایجاد کرد؟ نمی خواهم بگویم این ها منیت است و ... بلکه می خواهم بگویم تیم با پشتوانه فکر و برنامه ریزی کار می کرد. حالا می گویند ما برای 1404 اصفهان، برنامه داریم من می پرسم مگر کدام یک از برنامه های شما اجرا شده. در بعد فراتر از اصفهان هم، الان شش سال از برنامه بیست ساله توسعه کشور با امضای مقام معظم رهبری می گذرد. به جز توفیقات علمی که بحمدالله نصیب کشور شده، در زمینه های زیبنایی و توسعه چه کاری کرده ایم؟ در اصفهان طرح های بزرگی که باید انجام می شد به کجا رسیده و مسئولان باید پاسخ بدهند قطار پرسرعت اصفهان-تهران و اتوبان شرق اصفهان که زمان ما آغاز شد، چرا تاکنون به مرحله نهایی و افتتاح نرسیده است. مترو اصفهان خوابیده و در این سال ها بسیار انگ زدند که سیف اللهی باعث مشکلات متعدد مترو اصفهان شده است.

یکی از مسائلی که در این زمینه مطرح می شود، عبور مترو از خیابان چهارباغ است. چقدر در این قضیه نقش داشتید؟

در مورد عبور مترو از خیابان من قبلاً هم گفته بودم که من مجری بودم و استاندار، شهردار و وزیر کشور نبودم. مسیر مصوب وزارت کشور را به پیش بردیم. همان زمان هم گفتیم که سازمان میراث فرهنگی بر اساس مسئولیت خود حرف هایی دارد، باید بروند و این حرف ها را در شورای عالی ترافیک مطرح کند.

یعنی شما مخالف تغییر مسیر عبور مترو از خیابان چهارباغ نبودید؟

به هیچ وجه. من گفتم چهارباغ مصوبه دارد، حرف میراث فرهنگی را شنیده ام ولی باید بر اساس مصوبه به پیش بروم و میراث فرهنگی باید برای تغییر مصوبه تلاش کند. شش مشاور خارجی از مشاورین فرانسوی تا مشاورین استرالیایی و ... آمدند و مطالعه کردند و همه به اتفاق گفتند که بهترین مسیر، مسیر چهارباغ است.

ولی شورای عالی ترافیک در نهایت رای به تغییر مسیر داد. چرا این تغییر مسیر اجرا نشد؟

بر اساس اعمال نفوذ استاندار وقت (حسینی) و رییس میراث فرهنگی (بهشتی)، نوعی توافق بر سر مترو و جهان نما صورت گرفت که البته به نظر من در هر دو پروژه اشتباه برخورد شد. وقتی مصوبه بعدی شورای عالی ترافیک کشور می گوید که چهارباغ نه و به سمت شمس آبادی بروید، در جلسات بعد شورای عالی ترافیک هفت طرح ارایه شد و در نهایت مصوبه نهایی شورای عالی ترافیک این بود که مسیر ورود به خیابان چهارباغ با انحنای 150 متر باشد.

در نهایت در اجرا چه اتفاقی افتاد؟ بعضی معتقدند اصلاً همین انحنا نیز در مسیر چهارباغ لحاظ نشده است؟

نه به هیچ وجه. در خیابان چهارباغ به همان اندازه مصوب قوس دادیم و حتی بیش از 150 متر قوس دادیم. به مهندس مشاور آن زمان شرکت PPK تغییر مسیر را اعلام کردیم و مسیر جدید در زمان (پورمحمدی) به عنوان وزیر کشور طراحی شد و اجرا شد. در اصفهان خیلی ظلم است که برخی اتهام زنی ها به مدیران قبلی را مطرح کنند، درست نیست وقتی فردی رسانه در اختیارش نیست، هزار انگ و تهمت به او وارد کنند در حالی که او توان دفاع از خود در آن رسانه را نداشته باشد.

شما ریشه این اتهامات را در چه چیزی می بینید؟

ریشه همین این ها در بی دینی و جاه طلبی است

چرا شما مخالف عبور مترو از خیابان شمس آبادی بودید؟

هدف مترو این بود که تردد از چهارباغ را از ماشین، اتوبوس و ... حذف کنیم و بار ترافیکی این خیابان را از بین ببریم و در نهایت محور چهارباغ به محور پیاده رو تبدیل شود. مطمئن باشید تردد اتوبوس، تاکسی، وانت، کامیون یا ... در خیابان چهارباغ و برای آثار تاریخی این خیابان، به مراتب خطرناک تر از تردد مترویی است که در عمق زمین حرکت می کند و البته با انحراف از مسیر طراحی شده تا کاملاً مطمئن باشیم.

برای مترو اصفهان، فرش لاستیکی تهیه شده تا کوچکترین لرزه ای بر سازه های اطراف تاثیر نگذارد، کدام شرکت سازنده مترو در ایران یا در کشورهای دیگر از جمله کشورهای با بافت تاریخی، چنین تدابیری برای حفاظت از آثار خود در طراحی مترو اندیشیده اند.

البته به غیر مترویی که از کنار موزه لوور فرانسه عبور می کند و ما آخرین پدیده تکنولوژی دنیا را از تکنولوژی استفاده شده در تونل مترو کنار موزه لوور فرانسه گرفتیم و فرش لاستیکی زیر ریل های چهارباغ گذاشتیم با وجود این که بیش از 150 متر انحنا در نظر گرفته بودیم.

اگر مترو از خیابان شمس آبادی هم عبور می کرد، فاصله این قدر زیاد نبود که مشکل ترافیکی چهارباغ پابرجا بماند. این طور نیست؟

در مترو، فاصله بین دو ایستگاه حداقل از 600 متر تا یک کیلومتر است. یعنی بین 300 متر تا 500 متر باید فاصله فرد از ایستگاه تا مقصدش باشد و بیش از 500 متر معنا ندارد و خسته می شود. ضمناً مترو برای عامه مردم کشیده می شود که این عامه مردم در این منطقه، محصلان، کسبه و ... هستند که در آن منطقه کار دارند. آیا معنا و مفهومش این است که ما برای این گروه هدف، مترو را از فاصله 700متری چهارباغ از خیابان شمس آبادی عبور دهیم؟ خیلی متعجبم که یکی از مسئولین(مدیرکل وقت حمل و نقل وزارت کشور) در آن زمان اعلام کرد که ما این فاصله 700 متری را تسمه نقاله می گذاریم. شما امروز در کدام کشور طول تسمه نقاله بیش از 100 متر است. یعنی هفت تسمه نقاله در کنار هم قرار می دهید؟ حتی امروز در فرودگاه امام خمینی هم تسمه نقاله نداریم و به گفته مشاورین، تجربه خارجی برای کاهش فاصله 700 متری هم ندارد. در درجه بعد، با این تحریم ها باید از کجا بیاوریم؟ در زمان مدیریت من، 6 سال پیش 12 کیلومتر خط محور آماده بود ولی امروز نتوانسته اند ادوات واگن تهیه کرده و به این شهر بیاورند. خرید سیگنالینگ، ریل ها، ادوات نقاله و ... همه مربوط به آن زمان است و اکنون در شرایط فعلی با این وضعیت تحریم امکان خرید یک متر ریل در شرایط عادی وجود ندارد. حال برخی تهمت می زنند و خود گویند و خود پسندند و خود انتخاب کنند.

اتفاقات عبور مترو از کنار سی و سه پل و انحراف در این منطقه چگونه بود و چه بخشی مربوط به دوران مدیریتی شما بود؟

تونل غربی در زمان مدیریت من به صورت صحیح و کامل طبق نقشه تا آن طرف سی و سه پل رفت و کوچکترین انحرافی هم نداشت. دیگر تونل مترو یعنی تونل شرقی، تا سینما ساحل در زمان حضور من پیش رفته بود که این همان تونلی است که در زمان عبور از کنار سی و سه پل با مشکل انحراف مواجه شود که در زمان مدیریت من نبود. من اگر افتخاری دارم، افتخار این است که طبق همه نقشه ها، ضوابط و با برنامه ریزی کامل عمل کردم و بدون برنامه ریزی، عمل نکردم.

مهر: نقل قولی از شما مطرح شده که مهندس سیف اللهی با صراحت گفته اند " من بخاطر چند کوزه شکسته، مسیر مترو را تغییر نمی دهم" آیا این نقل قول صحیح است؟

جریان چند کوزه شکسته چیز دیگری است. زمانی وقتی عملیات اجرایی عبور مترو از بیمارستان شریعتی به سمت دروازه شیراز در حال انجام بود، مدیرکل وقت میراث فرهنگی چند تکه سفال در تونل پیدا کرد و گفت اینجا هم نباید مترو را بکشید. من گفتم اینجا که دیگر میراث فرهنگی نیست و در زمان صفویه، معروف به باغ های هزار جریب بوده است. این تکه سفال ها هم مربوط به کوزه نیست، بلکه تنبوشه است که آب چشمه خاجیک را بدون پمپاژ به عالی قاپو منتقل می کرده است. بعد مساله دادگاهی شد و او نیز در دادگاه هم حرفی نداشت و محکوم هم شد. یک حوضی در زمان (علوی) اولین شهردار بعد از انقلاب در روبروی بیمارستان شریعتی ساخته شده بود که این حوض، یک فواره سنگی داشت و او ادعا داشت که این حوض هم میراثی است که آن زمان من به وی گفتم من مشاور عمرانی استانداری بودم و بعد از (علوی) شهردار اصفهان شدم. این حوض را آقای علوی آغاز کرد و نیمه کاره باقی مانده بود و من به عنوان شهردار اصفهان این حوض را تکمیل کردم، حالا این حوض زمان علوی میراثی شده است؟ حرف من این است که چرا حرف ها را کامل منتقل نکرده اند؟ اول و آخر حرف را می زنند و فقط قضیه تنبوشه را مطرح کردند.

مهر: بحث تخریب حمام خسرو آقا هم در مورد شما مطرح می شود.

تخریب حمام خسرو آقا هیچ ربطی به من ندارد.

اگر مسئولیت جدید در استان از جمله سمت استانداری اصفهان را به عهده گیرید، طبقه زیرین حمام خسرو آقا را طبق تصویب زمان خودتان می سازید؟

اول از همه باید برویم در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تصویب نامه را برگردانیم. این کار روال قانونی دارد و طرح جامعی است. ما روال قانون را باید طی کنیم.

در بین صحبت هایتان، چندبار تاکید داشتید که پروژه های مهمی در زمینه حفاظت از آثار تاریخی در زمان مسئولیت خود اجرا کرده اید و دیده نشده. منظورتان از این پروژه های حمایتی مهم چه پروژه هایی است؟

از بین دوستانی که فقط تخریب مدیریت گذشته را دنبال می کنند، هیچ کس نمی آید بگوید طبقه دوم میدان امام اصفهان در زمان مدیریت سیف اللهی ساخته شد. این میدان طبقه دوم وجود نداشت و قرار شد ساخته شود و به عنوان موزه ملل اسلامی درآید. ما طبقه دوم را ساختیم ولی موزه نشد.

به راستی چرا طرحی که هزینه شد و طبقه دوم احداث شد، به بهره برداری برای احداث موزه نرسید و باید به این سوال پاسخ دهد. یا کسی نمی آید بگوید کف میدان امام چه وضعی داشت و ما آمدیم سنگ فرش کردیم. حدود بیش از 2میلیارد تومان پول سنگ ها در آن زمان شد که اگر آن هزینه می خواست این روزها صورت گیرد، شاید با بیست میلیارد تومان هم امکان پذیر نبود. "پروفسور اونو" از سازمان ملل به اصفهان آمد و گفت تردد را از میدان امام قطع کنید. پای برهنه شد در میدان امام و گفت: " من حیفم می آید با کفش در این میدان بروم". او می آید و این حرف را می زند ولی مدیران اصفهانی توجه ندارند. او می گفت تردد را به زیر میدان ببرید ولی اگر به این سمت برویم، وامصیبتا آغاز می شود. بالاخره حمل و نقل امروز قاطر، اسب و چهارپا نیست و باید از مترو و تراموا حرف زد. متخصصان می گویند باید تردد به زیر میدان برود حالا برخی اظهار نظرهایی می کنند ولی فکر نمی کنند این میراث با تردد ماشین ها از روی میدان بیشتر آسیب می بیند.

مهر: یعنی شما معتقدید در میدان امام هم باید طرحی مشابه میدان امام علی(ع) اجرا شود. فکر نمی کنید خیلی این دو مساله متفاوت باشد؟

دست همه کسانی که میدان امام علی(ع) را احیا کردند اعم از شهرداری اصفهان و سازمان های ذیربط ، میراث فرهنگی اصفهان و... درد نکند که بعد از سال ها این میدان پیدا می شود و به خوبی احیا می شود. به نظر من طرح پارکینگ در زیر زمین طرح بسیار خوبی است.

نظر شما در مورد طرح میدان امام علی(ع) چیست؟

از کسانی هستم که طرح این میدان را تصویب کردم.

ببینید در مورد این طرح ها که شما غالباً موافق هم هستید، افکار عمومی حساسیت هایی دارد که مجریان کمتر به این حساسیت ها توجه کرده اند. در بسیاری از موارد از جمله خط دوم مترو اصفهان و ... افکارعمومی به خاطر تجربه عبور مترو از کنار سی و سه پل بدبین شده اند و حساسیت دارند. به نظرتان بهتر نیست مسیرهای جایگزینی برای این طرح ها انتخاب شود؟

ما حساسیت باید داشته باشیم ولی حساسیت منطقی. ببینید ما تنها کشوری نیستیم که سازه های تاریخی و با قدمت زیاد داریم در دنیا کشورهای مختلفی هستند که از چنین میراثی برخوردارند. شما به اروپا بروید، موزه لوور محلی است که از زیر آن خط مترو می رود و دقیقاً یک ایستگاه در میدان روبرو آن است. در کلیسای سوخته آمستردام، به فاصله بیست متری ایستگاه مترو است. در رم، آتن واسکندریه مصر که همه شهرهای قدیمی دنیا هست، مترو کشیده اند ولی درست کشیده اند که به میراثشان آسیبی نرسد. مترو کشیده اند تا جهانگردان بتوانند با سهولت به این آثار ارزشمند دسترسی داشته باشند. مگر ما مترو و وسیله نقلیه برای چه کاری در شهر می خواهیم؟

می خواهیم راحت تر به مسیر برسیم و این حمل و نقل است که تحول ایجاد می کند. البته ما باید فنی و کارشناسانه کار کنیم تا به حساسیت ها نیز پاسخ گفته باشیم. باید مشاوران فنی مقتدر دنیا را به کار بگیریم و از آن ها بخواهیم که ما در مترو نمی خواهیم کوچکترین آسیبی به آثار تاریخی شهرمان وارد شود. این حرف منطقی است ولی این که دست روی دست بگذاریم و هیچ کاری نکنیم، صحیح نیست.

در مورد موزه لوور و غیره، تفاوتی وجود دارد. ما در اصفهان با سازه های خشتی روبرو هستیم که به مراتب درجه اثرپذیری بالاتری نسبت به لرزه دارد. این تفاوت مصالح سازه را در طرح ها دیده اید؟

نه اینگونه نیست. شما بروید و سن پترزبورگ را ببینید. بله سازه ها متفاوت است ولی حرفی که می زنم هم این است که فراخور همان سازه باید تکنیک ها و راه حل های فنی در نظر گرفت و این مساله راه حل فنی دارد، راه حلش پاک کردن صورت مساله نیست.

ببینید شما از دلایل فنی حرف می زنید. ولی واقعاً وقتی تونل مترو در کنار سی و سه پل سی رینگ منحرف می شود، اعتماد افکار عمومی از فن و دانش مجریان از بین می رود. منظورم این است که دیگر به علوم و فنون مجریان هم اعتماد نمی کنند. راه حل این مساله را چگونه می بینید؟

ببینید زمانی که شهردار منطقه 3 را به خاطر اشتباه در تخریب حمام خسروآقا عزل و توبیخ کردم. حالا از شما سوال می کنم چرا تونل شرقی مترو اصفهان مانند تونل غربی که در زمان من با سلامت عبور کرد، عبور نکرد و منحرف شد؟ کسی آمد سوال کند یا بررسی کند؟ چرا مشخص نشد که چه کسی در قضیه انحراف تونل شرقی اصفهان خطا کرد و چرا مجازات نشد تا این دوگانگی که شما در مورد آن صحبت می کنید، پیش نیاید. اپراتور، مشاور، مهندس ناظر، سرناظر، شرکت نقشه بردار و یا... کدام یک خطا کردند و این مشکل برای تونل شرقی مترو اصفهان پیش آمد؟ آیا روشن شد چه کسی خطا کرد؟ بالاخره چه کسی مقصر بود؟ متاسفانه ما مسائلمان سیاسی می شود و در جریان این سیاسی شدن، برخی روندهای قانونی بررسی را متوقف می کنیم. راه حل آن روشن کردن مساله برای افکار عمومی است.

وقتی شرکت VMT آلمان اعلام می کند که شما برخی تجهیزاتی که برای حفاری بکار برده اید، با مشکلاتی مواجه بوده و ... مولفه های اعتماد افکار عمومی به مجریان از بین می رود. این مولفه اعتماد را چگونه می توان بازگرداند؟

ببینید ما نباید بگذاریم شک ایجاد شود که نیاز به اعتماد سازی دوباره داشته باشیم. حالا باید دنبال شود که این شک به چه دلیل ایجاد شده. اگر شک نسبت به مجریان است، وقتی سیف اللهی با این شک روبرو شد که شهردار منطقه اش تخلف کرده، سیف اللهی او را توبیخ و عزل کرد. باید با فرد خاطی برخورد می شد که متاسفانه نشد و به قول شما مولفه اعتماد را از بین برد. وقتی یک قطار در کشورهای اروپایی از ریل خارج می شود، وزیر راه آن کشور استعفا می دهد. چرا خاطیان در این پروژه استعفا ندادند و یا عزل نشدند؟ باید در پروژه های شهری اعتمادسازی کنیم.

شما مدیر سابق اصفهان هستید که در این مصاحبه از بخشی از عملکرد این سال ها تمجید کردید و از بخشی دیگر انتقاد. اگر کلید مدیریتی بخشی در استان اصفهان از استانداری گرفته تا دیگر مسئولیت های عمرانی و ... به دست شما بیفتد، شما چگونه با توجه به همین انتقادهایی که داشتید برخورد می کنید؟

در این کشور یک رییس جمهور رفت با هزاران امیال و آرزو و دیگر عملکرد مثبت و منفی که از خود بجای گذشت. الان رییس جمهور بعدی آمده و گفته کاری به کار گذشته ندارم. زمانی که از پست استعفا دادم، باید سکوت کنم و انصافاً اگر کسی از من سوال کند باید ییایم و پاسخ دهم ولی کسی نیستم که بیایم و به رسانه ها بگویم مدیر فلان دستگاه دروغ می گوید که این هم لیست دروغ های اوست.

زمانی آزادراه اصفهان-کاشان و آزادراه تهران-شمال به صورت همزمان در اصفهان توسط مرحوم حبیبی و در تهران توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی ، همزمان در یک روز کلنگ زنی شد. وقتی سه سال قبل با نظر دوستان در بنیاد مستضعفان برای حضور در عملیات اجرایی آزادراه تهران-شمال به آنجا رفتم و کار را آغاز کردم،2.7 درصد پیشرفت فیزیکی داشت ولی آزاد راه اصفهان-کاشان یازده سال قبل از این تاریخ به بهره برداری رسیده بود.

شما چه نقشی در پروژه آزادراه تهران-شمال دارید؟

به عنوان رئیس هیات مدیره پروژه ساخت آزاد راه تهران-شمال هستم. به حمدالله با همه بی پولی ها و نامهربانی های دولت احمدی نژاد با این پروژه، یک قطعه از آن را به بهره برداری رساندیم و یک قطعه دیگر به حمدالله بیش از 80درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

در شرایط بدی از نظر مالی و با بی پولی آن جا کار می کنیم. کل آزادراه اصفهان-کاشان قرار بود با 46 میلیارد تومان اجرا شود که ما در آن زمان با 52 میلیارد تومان ساختیم، آزادراه تهران-شمال با 108 میلیارد تومان برآورد امروز چیزی در حدود 800 میلیارد تومان پول هزینه شده و حدود 3700 میلیارد تومان دیگر باید پول دهیم. یعنی 108 میلیارد تومان به دلایل مختلف اکنون به 3700 میلیارد تومان رسیده است. سیف اللهی در آنجا به عنوان رییس هیات مدیره آن پروژه در حال فعالیت است، کسی هم نمی گوید دستت درد نکند و حتی رییس جمهور وقت آقای احمدی نژاد در زمان افتتاح یک قطعه این پروژه، نه از رییس بنیاد، نه از من رییس هیات مدیره، نه از مدیرعامل و پیمانکاران فعال تشکر نکرد ولی ما سرمان را زیر انداخته ایم و کارمان را کرده ایم.

به خیلی از کارهایی که برخی مغرضانه مسائلی در خصوص آن مطرح می کنند افتخار می کنم. افتخارم این است که در دنیا دارم مسجد می سازم، در کشورم هم در مسجدسازی ها فعالم. افتخارم این است که اگر مصلی اصفهان را شروع کردم، 18 میلیارد تومان از منابع مختلف به مصلی آوردم و هزینه کردم و بازرسی کل کشور و بسیاری از بخش های دیگر با بدترین بدبینی ها وارد این سیستم شدند تا بتوانند گزک بگیرند، حتی از دست مصلی شکایت کردند ولی بعد از همه جریان ها هم دادگاه اصلی و هم تجدیدنظر حکم دادند که در این پروژه طبق قانون عمل شده است. بعد از یازده سال اکنون در مصلی چه شده است، ولی همین مصلی را من رها کردم و برای گسترش و توسعه مسجد جمکران وارد شدم، جمکران از یک مسجد 27 متر در 23 متر اکنون به دو میلیون متر تبدیل شده که بیش از 170 هزار متر ساختمان ساخته شده است که یک ریال آن را دولت نداده است.

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گفتگو: ایمان حجتی