جدال نزدیک ملی پوشان تنیس را خالدان برد

به گزارش خبرگزاری مهر، فینال رقابت های جایزه بزرگ تور تنیس آپت با پیروزی دو بر صفر شاهین خالدان بر اشکان شکوفی هفته چهارم خود را به پایان رساند. در این دیدارشاهین خالدان موفق شد با نتیجه (۲-۶ و۳-۶ ) با نتیجه ۲ بر صفر اشکان شکوفی را از پیش رو بردارد و به عنوان قهرمان ،هفته چهارم این رقابتها معرفی شود . انوشا شاهقلی و فرشاد طلاور مشترکا” مقام سوم را کسب کردند تا جوایز۵۰ میلیون ریالی هفته چهارم مسابقات را از آن خود کنند.

مدیریت این رقابت ها بر عهده امیر صدری بودو سامان حسنی به عنوان سرداور و امیر حسین موسوی، محمد رضا چیتگر، مهدی ملک زاده، مرتضی حسین دوست ، حمید رضایی، احمد گودرزی و سیامک اکبری به عنوان داور در این دوره از رقابت ها به امر قضاوت پرداختند.