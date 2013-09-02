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۱۱ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۳۰

البرز گاز کیش قهرمان دوررفت لیگ آینده سازان تنیس شد

البرز گاز کیش قهرمان دوررفت لیگ آینده سازان تنیس شد

در ششمین روز مسابقات لیگ آینده سازان تنیس تیم البرزگاز کیش توانست با شکست تیم تک فارم قم فاتح مسابقات دور رفت زیر ۱۴ سال لیگ آینده سازان کشور شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های لیگ تنیس آینده سازان با برگزاری دو دیدار به میزبانی هیئت تنیس آذربایجان شرقی به پایان رسید و تیم البرزگاز کیش به مقام قهرمانی رسید. به این ترتیب در دیدار نهایی امیر محمد ادب جو  از تیم البرزگاز کیش توانست با نتیجه (۴-۶ ،۶-۷) دو بر صفر از سد حریف خود محمد حسین جمالیان از تیم  تک فارم قم عبور کرد و در دیگر بازی این رویدادها  سینا مقیمی (۴-۶ ،۶-۴ ،۰-۶) دو بریک سیاوش شیرد دل را شکست داد و در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر تیم البرزگاز کیش  تیم تک فارم قم را مغلوب خود کرد.

رقابتهای تنیس لیگ آینده سازان ویژه رده سنی زیر ۱۴ سال با حضور ۱۲ تیم از استانهای تهران ، قم ،  البرز، خراسان رضوی ،  آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، همدان   و جزیره به میزبانی هیئت تنیس آذربایجان شرقی  و به سرداوری محسن خداپرست  برگزار شد.

اسامی تیم تنیس البرزگاز کیش
بازیکنان : ارکین توتونچی – سینا مقیمی – پارسا یزد خواستی – امیر محمد ادب جو
مربی : اصغر طاهری
سرپرست : فربد همت آزاد
تیم تک فارم قم :دوم
بازیکنان : محمد حسین جلالیان – مهرشاد قفقازی – سیاوش شیردل
سرپرست : مجید شیردل
تیم پرند تبریز و آکادمی تنیس پارسیان تهران مشترکاً سوم
بازیکنان تیم پرند تبریز:صدرا هاشمی – عرفان قاسملو – احمد فرامرزی
مربی : احد فرحناک
بازیکنان تیم آکادمی تنیس پارسیان تهران : کیومرث وارسته – عماد گودرزی – رهام عباسی – حمیدرضا محمدی
مربی : کامبیز رحمانیان

کد مطلب 2126092

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