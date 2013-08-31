خلق حماسه اقتصادی با افزايش توليد در شرکت فولاد مبارکه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مسعود سميعي نژاد اظهار داشت: با همت و تلاش چشمگير کارکنان فولاد مبارکه طي پنج ماهه اول سال جاري علاوه بر ثبت رکوردهاي پي درپي ماهيانه در نواحي مختلف شرکت، رشد بي‌نظيري در اکثر خطوط توليد فولاد مبارکه حاصل شده است.

سميعي نژاد از رشد توليد طي پنج ماهه اول سال جاري در اين شرکت خبر داد و گفت: با همت و تلاش چشمگير کارکنان فولاد مبارکه طي پنج ماهه اول سال جاري علاوه بر ثبت رکوردهاي پي درپي ماهيانه در نواحي مختلف شرکت رشد بي‌نظيري در اکثر خطوط توليد فولاد مبارکه حاصل شده است.

وی افزود: واحد گندله سازي با توليد 3 ميليون 145 هزار و 581 تن گندله به ميزان 10 درصد نسبت به پنج ماهه اول سال 91 رشد توليد داشته است ضمن اينکه اين واحد با توليد 687 هزار و 200 تن گندله طي مردادماه سال جاري موفق به ثبت رکورد جديد شده است واحد احياء مستقيم نيز با توليد دو ميليون و786 هزار و 104 تن آهن اسفنجي به ميزان چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

سمعیی نژاد افزود: واحد فولادسازي و ريخته‌گري مداوم نيز با توليد دو ميليون 457 هزار و 498 تن تختال به ميزان 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

همچنين واحد فولادسازي و نوردپيوسته سبا با توليد 288 هزار و 840 تن کلاف گرم با توجه به محدوديت هاي برق توانسته است 98 درصد برنامه هاي خود را محقق نمايد که امیدواریم با تلاش مضاعف همکاران در ماهه اي آتي جبران کاهش توليد خواهد شد.

سميعي نژاد در ادامه گفت: ناحيه نورد گرم با توليد دو ميليون و 402 هزار و 790 تن کلاف گرم به ميزان هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد توليد داشته است همچنين اين واحد طي مردادماه با توليد 490 هزار 252 تن کلاف گرم به رکورد جديد ديگري دست يافت ضمن اينکه در مجموع دو واحد فولاد مبارکه و نورد پيوسته سبا مقدار دو ميليون و 691 هزار و 630 تن کلاف گرم توليد شده است.

مديرعامل فولاد مبارکه در ادامه با اشاره به توليدات ناحيه نوردسرد گفت: طي پنج ماهه گذشته در اين ناحيه 656 هزار و 630 تن کلاف سرد توليد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد رشد داشته است و اين در حالي است که واحد نوردسرد دوقفسه اي با توليد 108 هزار و 324 تن کلاف سرد به ميزان 27 درصد رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.

وی افزود: واحد قلع اندود نيز با توليد 45 هزار و 586 تن ورق قلع اندود موفق شد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميزان دو درصد افزايش توليد داشته باشد.

مديرعامل فولاد مبارکه در ادامه تصريح کرد: توليد ورق رنگي در اين شرکت طي پنج ماهه گذشته به 57 هزار و 380 تن رسيد که به ميزان 27 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

سميعي نژاد کسب موفقيت هاي حاصل شده را نتيجه همدلي، صميميت، تعهد و پيروي از فرامين مقام معظم رهبري درخصوص خلق حماسه اقتصادي برشمرد و افزود: عليرغم همه مشکلات و معضلات تحريم هاي شرق و غرب فولاد مردان فولاد مبارکه اصفهان موفق شده‌اند با ثبت رکوردهاي پي درپي ماهيانه رشد توليد بين دو تا 27 درصدي را در خطوط توليدي خود محقق نمايند.