تيم ها و نفرات برتر جام كشتي با چوخه اركان مشخص شدند

مهدي عمراني در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: ششمين دوره مسابقات كشتي با چوخه جام شهداي روستاي اركان، جمعه هشتم شهريور ماه جاري با حضور 110 كشتي گير از استان هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي در محل گود كشتي با چوخه اين روستا برگزار شد.

وي با بيان اينكه اين مسابقات در چهار وزن 70 كيلوگرم، 80، 90 و 90+ كيلوگرم با دو كيلو ارفاق برگزار شد، افزود: در پايان مسابقات در رده بندي تيمي، بانک رفاه بجنورد به مقام قهرماني رسيد، آشخانه نايب قهرمان شد و تيم كشتي با چوخه شیروان نيز در رده سوم ايستاد.

به گفته عمراني در نتايج انفرادي نيز در وزن 70 كيلوگرم ابراهیم ولیان از اسفراین در رده نخست ايستاد، حمید محمدزاده از آشخانه دوم شد و علی رحمانی هم از تيم آشخانه به عنوان سومي بسنده كرد.

وي اضافه كرد: در وزن 80 کیلوگرم عیسی رضایی از ارکان، هادی قدیمی از اسفراین و مهدی نظرزاده از اسفراین به ترتيب عناوين اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

عمراني گفت: در وزن 90 کیلوگرم مجتبی کلانتریان از بانک رفاه به مقام قهرماني رسيد، مسلم چادرنشین از آشخانه در جايگاه دوم ايستاد و سجاد رفیعی از آشخانه مقام سوم را به دست آورد.

به گفته وي در وزن 90+ کیلوگرم(سنگین وزن) نیز جواد محمدپور از اسفراین بر سكوي نخست ايستاد، حمید ایزانلو از بانک رفاه دوم شد و مسلم نوری از شیروان عنوان سومي را از آن خود كرد.

عمراني اظهار داشت: در پايان رقابت ها مطابق سنت قديمي برگزاري اين جام، به نفرات اول اوزان مختلف يك راس قوچ، نفرات دوم يك تخته فرش و به نفرات سوم نيز جايزه نقدي به مبلغ سه ميليون ريال اهدا شد.