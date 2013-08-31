افزایش مشتریان خارجی با متنوع سازی سبد تولید پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شالباف با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی ایران به حدود 60 میلیون تن افزایش یافته است، گفت: بر اساس برنامههای کلان دولت باید با ساخت 70 تا 73 طرح جدید ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و فرآوردههای پلیمری به بیش از 100 میلیون تن در سال افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه در کنار افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در بخش بالادستی، توسعه صنایع تکمیلی به منظور تکمیل زنجیرههای ارزش یکی از سیاستهای در دست اجرای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برنامه پنجم و ششم توسعه است، تصریح کرد: از این رو هم اکنون برنامههای متعددی به منظور کاهش خام فروشی محصولات پتروشیمی در دستور کار قرار دارد.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی علاوه بر کاهش خام فروشی و اشتغال پایدار، منجر به متنوع سازی سبد تولید محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران خواهد شد، اظهار داشت: بر این اساس توسعه صنایع تکمیلی منجر به افزایش تعداد بازارهای هدف پتروشیمی ایران در چهار گوشه جهان خواهد شد.
وی همچنین یکی از راهکارهای خنثی سازی آثار تحریمهای نفت و پتروشیمی کشور را توسعه صنایع تکمیلی عنوان کرد و افزود: از این رو در کنار سیاستهای کلان دولت، برگزاری نمایشگاههای بینالمللی و منطقهای در توسعه کمی و کیفی صنایع تکمیلی پتروشیمی نقش غیرقابل انکاری دارد.
مدیراجرایی نمایشگاه بینالمللی اصفهان پلاست با اشاره به برگزاری این نمایشگاه بینالمللی به عنوان قدیمی ترین گردهمایی صنایع تکمیلی پتروشیمی ایران، تبیین کرد: از این رو 15 تا 18 آبان ماه امسال نهمین نمایشگاه اصفهان پلاست با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، تشکلهای تخصصی صنایع تکمیلی پتروشیمی و پلیمری در نصف جهان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاکنون تاکنون حضور 9 شرکت و نمایندگی معتبر آسیایی و اروپایی از کشورهایی همچون آلمان، ترکیه، چین و برخی از کشورهای همسایه قطعی شده است، یادآور شد: نمایشگاه امسال در چهار گروه اصلی کالایی شامل تولید و عرضه کنندگان مواد اولیه، ماشین آلات، خدمات صنعتی، فنی و مهندسی، بازرگانی و تولید و عرضه محصولات نهایی برگزار خواهد شد ضمن آنکه در حاشیه این گردهمایی برگزاری کارگاههای آموزشی هم در دستور کار قرار گرفته است.
شالباف با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاههای معتبر در ایران و رقابت با نمایشگاههای خاورمیانه همچون عرب پلاست و یورو ارشیا ترکیه منجر به ادامه رقابت صنایع تکمیلی پتروشیمی ایران با برخی از رقبای منطقهای صنعت پتروشیمی ایران همچون عربستان سعودی و ترکیه خواهد شد، تصریح کرد: از سوی دیگر برگزاری این چنین نمایشگاههایی زمینه را برای افزایش صادرات محصولات تکمیلی ونهایی پتروشیمی و پلیمری ایران به کشورهای منطقه همچون عراق، پاکستان، کشورهای آسیای میانه، حوزه قفقاز و منطقه خلیج فارس فراهم می کند.
یک مقام مسئول یکی از دستاوردهای تسوعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در ایران را متنوع سازی سبد تولید و بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمیایی یاد کرد و گفت: بزرگترین گردهمایی صنایع تکمیلی پتروشیمی آبان ماه امسال در اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی شالباف با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی ایران به حدود 60 میلیون تن افزایش یافته است، گفت: بر اساس برنامههای کلان دولت باید با ساخت 70 تا 73 طرح جدید ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و فرآوردههای پلیمری به بیش از 100 میلیون تن در سال افزایش یابد.
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