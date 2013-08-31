حرکت دسته های عزاداری اهواز در روز شهادت امام صادق

حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امام صادق(ع) همیشه در مذهب تشییع از جایگاه رفیعی برخوردار بوده است به همین دلیل روز شهادت وی باید به صورت باشکوهی برگزار شود.

وی افزود: امام صادق(ع) خدمات فراوانی به اسلام و تشییع کرد به همین دلیل شایسته است که روزهای ولادت و شهادت ایشان با برنامه های متنوعی برگزار شود تا مردم بیش از پیش با درجات علمی و مذهبی این امام آشنا شوند و مرام و منش وی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.

حجت الاسلام بلک ادامه داد: بر همین اساس، امسال تبلیغات اسلامی خوزستان از چند مدت قبل خود را آماده برگزاری مراسمات مختلف به مناسبت شهادت امام صادق(ع) کرده است و خوشبختانه برنامه ریزی های خوبی با همکاری بر خی از هیات های مذهبی صورت گرفت.

مشاور فرهنگی استاندار خوزستان عنوان کرد: کلیدی ترین برنامه این روز، حرکت دسته های عزاداری اهواز از چهار راه زند تا حسینیه اعظم خواهد بود که قرار است در این مراسم بسیاری از هیات های مذهبی شرکت داشته باشند.

وی تصریح کرد: این مراسم ساعت 9 صبح روز دوشنبه هفته جاری آغاز می شود و در طول مسیر مداحان اهل بیت(ع) به ذکر مصیبت امام صادق(ع) می پردازند. همچنین در پایان مراسم آیت الله محسن حیدری آل کثیر نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اهواز برای افراد شرکت کننده در این مراسم سخنرانی خواهد کرد.