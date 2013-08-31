اهمیت نيت از منظر دینی/ انسانها در قیامت طبق نیتشان برانگیخته می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، "نيت" عبارت است از قصد و اراده اي كه انسان را به كاري تحريك كند. از محقق طوسي نقل شده كه نيت قصد انجام دادن فعل است و آن، واسطه بين علم و عمل است، زيرا تا چيزي دانسته نشود، ممكن نيست قصد شود و تا قصد نشود، اجرا نگردد و چون هدف انسان رسيدن به مقصد معين، يعني خداوند تعالي است، بنابراين بايد هدف او، شامل قصد نزديك شدن به خدا باشد.

به هر حال بهتر است به آيات و روايات توجه داشته باشيم؛ خداوند متعال مي فرمايد؛ بگو هر كس،طبق روش و خلق و خوي خود عمل مي كند. شاكله، طبيعت و سرشت است. در بعضي از روايات،اين كلمه، تفسير به نيت شده است شايد به اين جهت كه نيت از آن سرچشمه مي گيرد. بنابر اين معنا آيه چنين خواهد بود؛ مبناي عمل هر كسي نيت اوست كه از طبيعتش سرچشمه مي گيرد. پس، نيت پايه و ملاك كارها است و دخالت كامل در زشتي و زيبايي و خوبي و بدي آنها دارد. اين همان چيزي است كه روايات اين باب درصدد بيانش مي باشند.

هيچ قول و عملي نيست مگر با نيت و هيچ نيتي نيست مگر با اصابت سنت، يعني فقط قول و فعلي صحيح است و به آن پاداش داده مي شود،كه به خاطر خدا و اميد او و خشنوديش، يا طلب پاداش و يا خلاصي از مجازات انجام داده شود. معنا اصابت سنت همين است.

نيت مومن بهتر از عمل او و نيت كافر بدتر از عمل او است.براي اين روايت سه معنا گفته شده است؛

الف- نيت در اين جا به معنا اعتقاد و ايمان است و ايمان بهتر از عمل خارجي است، چنانچه كفر قلبي نيز بدتر از فسق عملي است.

ب-نيت خير، از مومني كه قدرت به انجام عمل ندارد، بهتر از عمل با قدرت است، چرا كه نيت، فقط براي خداست در حالي كه عمل، چه بسا ريا و مانند آن باشد. كافر نيز قصد انجام گناهاني بيش از آنچه كه موفق به انجامش مي شود دارد.

ج-چون نيت يك امر قلبي است و اغراض نفسي و دنيوي فراواني در آن دخالت مي كنند و خالص كردن،تصفيه و پاك سازي آن،به طوري كه چيزي غير از رضاي خدا در آن دخالت نكند،بسيار مشكل است و فقط افراد خاصي به آن دست مي يابند كه آنان نيز مراتب زيادي دارند؛لذا با نظر به اين كه حسن عمل و كمال آن،از حسن و كمال نيت سرچشمه مي گيرد معلوم مي شود كه طبيعت جوهر نيت با طبيعت عمل،متفاوت است و نيت خير،اصالتا نيكوست و عمل خير به تبع آن. از اين بيان زشتي نيت كافر نسبت به عمل او نيز دانسته مي شود.معاني ديگري نيز در اين مورد گفته شده است.

مردم در روز قيامت،طبق نيتشان بر انگيخته مي شوند.به اين معنا كه نوع برانگيخته شدن، بستگي به اصول عقايد دارد. عده اي مومن، عده اي كافر و عده اي منافق، آنچنان كه نيتشان مي باشد با اين كه مردم بر انگيخته مي شوند و جزاي اعمالشان را طبق نيتشان در آن اعمال مي بينند.

عبادت خدا به خاطر پاداش، عبادت تاجران و طمع كاران است،كه اگر طمع داشته باشند عمل مي كنند و الا عمل نمي كنند. عبادت به خاطر ترس و خوف از جهنم، عبادت بردگان است كه اگر نترسند، عمل نمي كنند .عبادت خدا به خاطر اين كه او لايق پرستش است و به جهت سپاسگزاري در مقابل نعمت هايي كه به بندگان ارزاني داشته، عبادت آزادگان است.

ممكن است از عبارت عبادت تاجران گمان شود كه اگر عبادت،به خاطر بهشت و يا نجات از جهنم انجام شود،باطل است.اما چنين نيست، چرا كه بسياري از مردم نمي توانند خدا را به خاطر رسيدن به او و اين كه او لايق پرستش است بپرستند زيرا آنها خدا را فقط به عنوان صاحب بهشت،صاحب جهنم و صفاتي از اين قبيل مي شناسند.بهشت را به خاطر مي آورند و براي رسيدن به آن عبادت مي كنند جهنم را به ياد مي آورند و براي فرار از آن،عبادت مي كنند.

آنان معتقد نيستند كه طبيعت اعمال،بدون ارتباط به خداي تعالي،در برآوردن خواسته هايشان تاثير دارد.بلكه بر اين باورند كه اختيار كامل در دادن پاداش و دفع مجازات در دست اوست.همين مقدار،در صحت عمل و اثر بخش بودن آن،كافي است چه آنكه خداوند متعال مي فرمايد؛ خدا را با بيم و اميد بخوانيد و همچنين؛آنها پيامبران در حال بيم و اميد ما را مي خواندند و اين امر و ترغيب به عبادت با بيم و ترس و با طمع و اميد است.حضرت علي(ع) پس از بازگشت از جنگ صفين در مورد اموالش پس از خود نوشت؛اين چيزي است كه بنده اي خدا، وصيت و حكم مي كند به خاطر خشنودي خدا، تا او را وارد بهشت كند و از جهنم نجات دهد. اگر اين كار درست نبود، آن حضرت انجامش نمي داد و به ديگران تلقينش نمي كرد.

كسي كه كار خير صرفا به قصد رسيدن به نتيجه دنيايي انجام دهد خداوند،آن نتيجه را درد نيا به او مي دهد، اما در آخرت دچار آتش مي گردد، زيرا خداوند فرموده؛ كساني كه زندگي دنيا و زينت آن را بخواهند نتيجه اعمالشان را در همين دنيا به طوركامل،به آنها مي دهيم.

در نتيجه مي توان گفت نصيب هركس همان است كه نيت كرده است. كسي كه به نيت خدا و رسول او هجرت كرده، هجرت او، به سوي خدا و رسول است و كسي كه به قصد دنيا هجرت كرده، هجرت او به سوي همان خواهد بود.