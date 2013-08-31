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۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۰۸

کشف 3 قلاده گرگ در یک منزل مسکونی

کشف 3 قلاده گرگ در یک منزل مسکونی

رئیس اداره محیط زیست پیرانشهر از کشف ۳ قلاده گرگ در یک منزل مسکونی و رهاسازی گرگها در مرز پیرانشهر خبر داد.

حسین سلیمانی در گفتگو با خبر نگار مهر افزود:  به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری ۳ قلاده گرگ توسط یکی از اهالی روستای جلدیان، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست با همکاری نیروی انتظامی پس از اخذ حکم قضایی به بازرسی این منزل مسکونی پرداخته و ۳ قلاده گرگ را کشف و ضبط کردند.

به گفته وی، این ۳ قلاده گرگ شامل یک نر و دو ماده، در اویل سال جاری زمانی که توله بودند توسط این متخلف در ارتفاعات جلدیان از توابع پیرانشهر زنده گیری شده بودند.

رئیس اداره محیط زیست پیرانشهر اظهار داشت: در این رابطه یک نفر متخلف دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات داده شد.

سلیمانی تصریح کرد: با توجه به اینکه گرگ ها بالغ شده بودند، از نژاد کاملا خالص بوده (هیبرید سگ و گرگ نبودند) و قابلیت بازگشت به طبیعت را دارا بودند، پس از اطمینان از سلامتی، در زیستگاه طبیعی خود در نقطه صفر مرزی تمرچین پیرانشهر رهاسازی شدند.

کد مطلب 2126325

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