به گزارش خبرنگار مهر علی طیب نیا امروز در مراسم تودیع و معارفه محمود بهمنی و ولی الله سیف گفت: دکتر بهمنی به حد توان خود در جهت اعمال سیاست های بانک مرکزی تلاش کردند گرچه محدودیت ها و مقیداتی در محیط تصمیم گیری وجود داشت اما تلاش خود را کرد.

وزیر اقتصاد به حضور خود در جلسات شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: متاسفانه در مورد استقلال بانک مرکزی تصور نادرستی در دولتمردان وجود داشت. وی به نقل قول محمود بهمنی اشاره کرد و افزود: بهمنی به من گفت من فقط یک هفته رئیس کل بانک مرکزی بوده ام که آن هم در زمان روحانی بود.

طیب نیا به رشد نامطلوب اقتصادی در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: هم اکنون تورم نیز در وضعیت بی سابقه ای قرار گرفته و به 44 درصد رسیده است گرچه ما نرخ تورم بالا را در سال 74 نیز شاهد بودیم اما آن نرخ تورم همراه با رونق و رشد اقتصادی بود و تحمل آن برای مردم ساده تر بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هم اکنون در شرایط بسیار سختی از لحاظ اقتصادی قرار گرفته ایم گفت: ساختار اقتصاد کشور نامتعادل و ناسالم است که از گذشته به ارث برده ایم و سیاست های نادرست که این وضعیت را سسیاست های نادرست شرایطی تحریمی به ما تحمیل کرده است و همگی در ایجاد این شرایط بسیار سخت دخیل بوده است.

وی در ادامه بر هماهنگی و هم افزایی مجموعه دستگاههای حاکمیتی بویژه ستاد اقتصادی دولت تاکید کرد و گفت: همیشه بر استقلال بانک مرکزی از سالهای گذشته تاکید می شده اما عملیاتی کردن استقلال بانک مرکزی امکانپذیر نشده است.

طیب نیا با تاکید بر اینکه برای استقلال بانک مرکزی باید عملیات مالی و بودجه ای دولت به منابع پایه پولی قطع شود تاکید کرد: استقلال بانک مرکزی بدون قطع سلطه مالی امکانپذیر نیست و قطع سلطه مالی نیز مستلزم قطع بودجه دولت از منابع نفتی است.

وزیر اقتصاد گفت: اگر دولت در جهت قطع سلطه مالی تلاش نکند استقلال بانک مرکزی در حد کلان باقی خواهد ماند. وی گفت: سیف مورد اعتماد کامل رئیس جمهوری است و هیات وزیران نیز با دادن رای بالا به وی نشان دادند که سیف را قبول دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اتفاق آراء هیات دولت برای انتخاب سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: در جمعی که دو اقتصاد دان حضور داشته باشند سه نظر و تصمیم وجود دارد اما در جمع 14-15 نفره به اتفاق آراء توافق کلی روی برنامه های دکتر سیف وجود داشت.

طیب نیا خاطرنشان کرد: شرایط کشور خطیر است و باید هماهنگی های لازم باید وجود داشته باشد.