بررسی عوامل نارضایتی از تصویر ذهنی بدنی در نوجوانان/ دختران به لاغری شدید تمایل دارند

سمیرا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از آنجا که نوجوانی مرحله‌ای سرشار از دگرگونی و تغییر و تحول جسمی و روحی و با تغییرات سریع شکل، اندازه بدن و وقوع بلوغ همراه است، یکی از مهم‌ترین دوره‌های زندگی محسوب می‌شود که فرد بیشترین مشکلات را در رابطه با تصویر ذهنی بدنی خویش دارد.

وی بیان داشت: تصویر ذهنی بدنی از سه مفهوم اصلی واقعیت بدن یعنی بدن فرد آنگونه که هست، بدن ایده‌آل یعنی بدنی که فرد آرزومند آن است و بدن نمایشی یعنی بدنی که فرد نمایش می‌دهد، تشکیل شده است.

کارشناس ارشد گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت نیشابور ادامه داد: نوجوان در خلال این تغییرات، بدن و ظاهر خود را با دیگران مقایسه می‌کند که این مقایسه در اکثر موارد به نارضایتی از ظاهر بدن خود منجر می‌شود.

سلیمانی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی از بدن در دختران نوجوان، سمبل ایده‌آل غیر واقعی زیبایی زنانه در سال‌های اخیر است که به‌طور عمده به لاغری تاکید می‌کند و این لاغری مفرط برای اکثر دختران غیر قابل دستیابی است.

وی ادامه داد: مطالعات زیادی در جوامع غربی نشان داده‌اند که دختران نوجوان به‌طور فزاینده‌ای به لاغر شدن و کاهش اندازه بدن متمایل شده‌اند و میزان نارضایتی از تصویر ذهنی بدنی، عادات غذایی ناسالم و اختلالات تغذیه‌ای در آنان افزایش یافته که به‌علت تاثیر رسانه‌های جمعی و ایده‌آل‌های اجتماعی و تاثیر مد در این زمینه است.

کارشناس ارشد گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت نیشابور اظهار داشت: مطالعات نشان داده است که 79 تا 87 درصد از دختران 17 ساله به لاغری تمایل شدید دارند و در مورد شکل و وزن خود بسیار نگران هستند

سلیمانی گفت: خانواده، دوستان و رسانه‌ها، عوامل موثر بر برداشت نوجوانان از تصویر بدنی خود است.

وی بیان کرد: بنابراین با توجه به تاثیر عمده این مفهوم در دوران نوجوانی، تنها در صورت بررسی دقیق نوجوان، تشخیص و پیشگیری می‌توان از پیدایش اختلال در تصویر ذهنی بدنی جلوگیری کرد.