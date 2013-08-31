نمایشگاه پاییزه با 250 غرفه در شهریار برپا می شود

یوسف سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای سیاستهای حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر جامعه و به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز شهروندان، هر ساله چندین نمایشگاه در سه مقطع بهاره، پاییزه و ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر نیز با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید که با افزایش تقاضای شهروندان در تامین کالاهای مورد نیاز روبرو است، به منظور جلوگیری از سوء استفاده سودجویان و افزایش قیمتها، نمایشگاه پاییزه با همکاری صنوف مختلف در شهرستان شهریار برپا می شود.

عرضه محصولات تولیدگران شهرستانی در نمایشگاه پاییزه شهریار

وی ادامه داد: نمایشگاه مذکور در 250 غرفه و با محوریت کالاهایی از قبیل لوازم التحریر، کیف، کفش، پوشاک، مواد غذایی و ... برپا می شود و تلاش بر این بوده است که کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه از تولیدات داخلی کشور باشد، همچنین از محصولات برخی تولیدگران شهرستانی در حوزه مواد غذایی نیز در این نمایشگاه استفاده شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهریار زمان برپایی نمایشگاه پاییزه در این شهرستان را 16 لغایت 29 شهریورماه جاری اعلام کرد و گفت: کالاهای موجود در این نمایشگاه با 15 الی 20 درصد تخفیف ویژه عرضه خواهد شد.

سبزی افزود: نمایشگاه مذکور در میدان معلم شهریار دایر می شود، البته هماهنگی هایی نیز برای برپایی نمایشگاه هایی مشابه در سایر شهرهای شهرستان انجام شده است اما هنوز قطعی نیست.