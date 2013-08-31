به گزارش خبرنگار مهر، وزير امور اقتصادي و دارايي در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تفريغ بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي، اطلاعات اصلاحيه صورتحساب عملكرد بودجه سال 1390 و سنوات قبل را تقديم رئيس جمهور كرد.

علي طيب نيا با ارسال نامه اي به رئيس جمهور ضمن اعلان اين مطلب از طراحي، ساخت و راه اندازي سامانه نظارت آني معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور (سناما) از سوي وزارت اقتصاد در آينده نزديک خبر داد.

براساس اين گزارش، راه اندازي سامانه سناما با عنايت به اجزاء بند (ب) و (ج) ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تحقق اهداف مربوط به نوسازي خزانه داري كل با رويكرد حذف هزينه هاي غيرضروري در سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي به منظور دريافت صورتهاي مالي دستگاه هاي اجرايي به صورت الكترونيكي و استقرار نظام مالي مبتني بر حسابرسي هوشمند صورت مي گيرد.

