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۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۰۸

راشکی بیان داشت:

نخستین دوره آموزشی غواصی ویژه نیروهای امدادی در چابهار برگزار شد

نخستین دوره آموزشی غواصی ویژه نیروهای امدادی در چابهار برگزار شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان از برگزاری نخستین دوره آموزشی غواصی ویژه نیروهای امداد رسانی در شهرستان چابهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول راشکی اظهار داشت: به منظور تکمیل دوره های آموزشی امدادگران و آمادگی تیم های عملیاتی در دریا نخستین دوره غواصی ویژه گروه های امداد و نجات با حضور اساتید کشوری در شهر بندری چابهار برگزار شد.

وی گفت: در این دوره آموزشی که به مدت 5 روز در بندر چابهار و در سواحل دریای عمان برگزار شد تعداد 15 امدادگر آموزش های لازم را در این رابطه فرا گرفتند.

راشکی اظهار داشت: برگزاری این دوره های آموزشی در افزایش توان تیم های عملیاتی و امداد و نجات در دریا و همچنین هنگام سوانح دریایی نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری خواهد داشت.

 

کد مطلب 2126410

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