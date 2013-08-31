نخستین دوره آموزشی غواصی ویژه نیروهای امدادی در چابهار برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول راشکی اظهار داشت: به منظور تکمیل دوره های آموزشی امدادگران و آمادگی تیم های عملیاتی در دریا نخستین دوره غواصی ویژه گروه های امداد و نجات با حضور اساتید کشوری در شهر بندری چابهار برگزار شد.

وی گفت: در این دوره آموزشی که به مدت 5 روز در بندر چابهار و در سواحل دریای عمان برگزار شد تعداد 15 امدادگر آموزش های لازم را در این رابطه فرا گرفتند.

راشکی اظهار داشت: برگزاری این دوره های آموزشی در افزایش توان تیم های عملیاتی و امداد و نجات در دریا و همچنین هنگام سوانح دریایی نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری خواهد داشت.